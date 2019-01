L'Exposition internationale sur l'affichage et les DEL de 2019 présente 20 conférences pour promouvoir le développement industriel





GUANGZHOU, Chine, 24 janvier 2019 /CNW/ - ISLE 2019 (International Signs and LED Exhibition -- Exposition internationale sur l'affichage et les DEL), une exposition entièrement intégrée de quatre jours portant sur les solutions pour la chaîne des industries DEL qui se tiendra du 3 au 6 mars 2019 dans la zone B du complexe de la Foire de Canton à Guangzhou, en Chine, annonce des offres spéciales visant les déplacements de groupe. Elle annonce aussi de nouvelles opportunités pour les quelque 1 800 visiteurs attendus qui souhaitent participer à plus de 10 événements prévus sur le site regroupant les plus grands fabricants, distributeurs, prestataires de service et sociétés de publicité DEL, de même que des agences gouvernementales et des utilisateurs finaux, pour discuter des possibilités mondiales propres à l'industrie.

Offre spéciale

Les groupes de 6 personnes ou plus participant à ISLE ont droit à des avantages substantiels, notamment :

6 personnes ou plus : Chambre d'hôtel gratuite

8 personnes ou plus : Cadeau spécial supplémentaire

12 personnes ou plus : Service gratuit d'interprétation durant l'événement

ISLE offre des avantages spéciaux aux visiteurs afin que ces derniers puissent collaborer avec leurs partenaires commerciaux actuels et potentiels pour être au fait des plus récentes tendances de l'industrie. En plus des expositions, ISLE tiendra aussi plus de 20 conférences destinées aux professionnels en aval et en amont, lesquelles favoriseront la découverte de nouvelles idées et permettront aux visiteurs de partager leur vision de l'industrie.

Principaux événements :

Événement Date Conférence sur les marques industrielles à laquelle participeront des associations de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord et de l'Europe 3 au 4 mars Lancement de nouveaux produits (DEL et matériel publicitaire) 3 au 6 mars Séminaire sur l'industrie de l'affichage de la Chine 3 mars ou

5 mars Application des DEL et des affiches numériques au sein du système de transport public du Japon 3 mars Forum de la Chine sur l'industrie DEL (nouvelles technologies) 4 mars Introduction au marché russe 4 mars Séminaire sur l'industrie de l'affichage de la Chine, animé par des concepteurs internationaux 4 mars Applications DEL au sein des villes intelligentes, des bâtiments intelligents, du 5G et de l'IdO 5 mars Développement durable au sein de l'industrie des DEL, mises à jour relatives aux plus récents matériaux et certifications écologiques 3 mars Rencontre de promotion LDC organisée par l'Association de l'industrie des ACL commerciaux 4 au 5 mars Rencontre de promotion des accessoires organisée par l'Association de l'industrie des accessoires d'affichage



À propos d'ISLE

ISLE 2019 (International Signs and LED Exhibition -- Exposition internationale sur l'affichage et les DEL), organisée par Canton Fair Advertising Co., Ltd et CFTE (China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp), est une plate-forme entièrement intégrée de solutions pour la chaîne des industries DEL donnant lieu à des affichages publicitaires professionnels, charismatiques et intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/812928/ISLE.jpg

SOURCE International Signs and LED Exhibition

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 17:07 et diffusé par :