ECH nomme un conseil médical pour aider à mener la révolution du cannabis





European Cannabis Holdings (ECH), le groupe d'entreprises sans pareil à l'avant-garde du secteur du cannabis à usage médical, a nommé quatre grands experts qui vont former son nouveau conseil médical. Ces nouveaux postes précèdent certains développements d'entreprises importants au sein du groupe ECH qui auront lieu dans les prochaines semaines.

Le Professeur Mike Barnes, neurologue de renommée mondiale et consultant en médecine de rééducation, dirige le conseil à titre de directeur médical de l'entreprise. Il est assisté par le Dr David McDowell , qui consulte sur la douleur chronique et participe activement à la promotion du cannabis à usage médicinal au Royaume-Uni. La Dr Dani Gordon a été nommée directrice de la formation en raison de son expérience à titre d'experte de renommée mondiale en médecine clinique ayant recours au cannabis au Canada , pendant les dernières années. Elle s'est désormais installée à Londres. Le médecin généraliste résident d'ECH est le Dr Leon Barron , qui pratique dans la région londonienne. Il se consacre à la santé mentale, la médecine respiratoire et la douleur chronique, et plaide en faveur d'une approche holistique des soins aux patients.

L'expertise des membres du conseil en termes de neurologie et de douleur chronique - des pathologies pour lesquelles les patients ont du mal à recevoir des soins adéquats et qui se sont avérées réceptives aux traitements à base de cannabis - aidera ECH à identifier les premières dans l'industrie et à nommer une équipe plus vaste de pionniers du cannabis à usage médical dans l'entreprise.

Les entreprises du portefeuille d'ECH comprennent The Academy of Medical Cannabis, la plate-forme d'apprentissage en ligne consacrée à la formation des médecins sur le cannabis utilisé comme médicament, Cannabis Europa, le principal forum pour partager les connaissances et façonner l'avenir du cannabis médical en Europe, et Prohibition Partners, le cabinet de connaissance du marché.

Toutes ces plateformes de leadership éclairé indiquent que la consommation de cannabis sur ordonnance donne lieu à des commentaires positifs de la part des patients. Un récent sondage mené par la « United Patients Alliance » a révélé que plus des trois quarts des 1 750 patients souffrant de problèmes, dont la dépression, l'anxiété, la douleur et les spasmes, ont vu leur état s'améliorer considérablement grâce à la consommation de cannabis.

Stephen Murphy, co-fondateur, déclare : « Le marché européen du cannabis vit une période de transformation, sous l'impulsion d'une demande qui bat des records. Cette demande a poussé les gouvernements nationaux de tout le continent à passer à l'action et l'Europe s'apprête à devenir une pépinière pour le développement de nouveaux médicaments.

« Nous sommes ravis de travailler avec des personnes aussi compétentes et influentes qui joueront un rôle essentiel pour façonner l'avenir du cannabis, ici, au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. En apportant un leadership si nécessaire dans le monde du cannabis à usage médical, leurs voix donneront un grand écho aux appels en faveur d'une réduction des obstacles réglementaires. »

Le Professeur Mike Barnes, directeur médical, ajoute : « Le cannabis est l'avancée médicale la plus passionnante de ce début du 21e siècle. Les attitudes commencent à changer en Europe, comme en témoignent les lois récemment adoptées au Royaume-Uni, au Portugal et à Malte. Il reste malgré tout encore beaucoup à faire en matière de formation des professionnels de la santé, des patients et du grand public. La sensibilisation est la première étape vers l'adoption généralisée des traitements à base de cannabis, ce qui améliorera les résultats pour les patients et favorisera, en fin de compte, les avancées médicales ».

À PROPOS D' ECH

ECH façonne l'avenir du cannabis légal tout en tenant fermement les rênes de l'avant-garde de l'industrie européenne. Ce groupe d'entreprises sans pareil assure le leadership, l'innovation et la croissance par le biais d'un portefeuille qui comprend le cabinet de connaissance du marché Prohibition Partners, l'organisateur de conférences Cannabis Europa, le distributeur de cannabidiol (CBD) Amkeu et la plate-forme de formation en ligne The Academy of Medical Cannabis. Ces holdings fournissent à ECH un point d'ancrage fondamental sur le marché de l'investissement dans le cannabis, tout en l'aidant à définir ce secteur en plein essor.

