EDC accueille la nouvelle présidente et chef de la direction : Mairead Lavery





OTTAWA, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) et son Conseil d'administration saluent l'annonce du gouvernement du Canada, qui nomme Mairead Lavery au poste de présidente et chef de la direction. Cette nomination prendra effet le 5 février 2019.

Mme Lavery a intégré EDC en 2014 à titre de première vice-présidente, Développement des affaires. Dans son rôle, elle a dirigé une équipe chargée de se mettre en relation avec des entreprises canadiennes pour les aider à développer et à diversifier leurs activités à l'étranger. Au cours des années qu'elle a passées à EDC, la Société a gagné en pertinence pour les entreprises du pays : en 2018, EDC a servi plus de 13 000 clients - un nombre record.

« Je suis très heureuse que Mme Lavery ait accepté de tenir les rênes d'EDC. Sa vaste expérience en finance, en planification stratégique et en transformation organisationnelle, conjuguée à la passion avec laquelle elle poursuit le mandat d'EDC, lui sera un atout inestimable dans la conduite de la Société à mesure que celle-ci évolue pour répondre aux besoins changeants des entreprises canadiennes », se réjouit Martine Irman, présidente du Conseil d'administration d'EDC.

« Faire partie d'EDC à l'heure actuelle, c'est emballant et important : si les débouchés extérieurs sont de plus en plus nombreux, les entreprises canadiennes évoluent toutefois dans une économie mondiale toujours plus complexe où les risques vont croissant. Le commerce international n'a jamais revêtu une si grande importance, et les membres du Conseil d'administration sont impatients de travailler aux côtés de Mme Lavery pour appuyer la mission de la Société, à savoir aider les entreprises canadiennes de toutes tailles à percer, croître et réussir à l'étranger. »

Mme Irman a aussi tenu à souligner le dévouement inconditionnel dont a fait preuve M. Benoit Daignault au cours des 15 années qu'il a passées à EDC, les cinq dernières à titre de fier président et chef de la direction.

« M. Daignault a fait montre d'une volonté indéfectible d'accroître la pertinence d'EDC pour les entreprises canadiennes et de leur tailler une place de choix sur la scène mondiale. Sa détermination à faire évoluer la Société pour l'adapter à la réalité des exportateurs d'aujourd'hui tout en maintenant les engagements stricts d'EDC en matière de pratiques durables et responsables est tout à fait exceptionnelle », déclare Mme Irman.

En bref

Avant de se joindre à EDC, M me Lavery a travaillé 16 ans à Bombardier inc., où elle a occupé divers postes de leader, notamment vice-présidente, Finances; vice-présidente, Stratégie, Développement des affaires et Ingénierie financière; et vice-présidente, Transformation et Services partagés.

Lavery a travaillé 16 ans à Bombardier inc., où elle a occupé divers postes de leader, notamment vice-présidente, Finances; vice-présidente, Stratégie, Développement des affaires et Ingénierie financière; et vice-présidente, Transformation et Services partagés. Originaire de l' Irlande du Nord, M me Lavery est titulaire d'un diplôme en gestion et comptabilité de l'Université Queen's de Belfast .

du Nord, M Lavery est titulaire d'un diplôme en gestion et comptabilité de l'Université Queen's de . Organisme officiel de crédit à l'exportation du Canada , EDC offre une gamme de solutions aux entreprises canadiennes de toutes tailles afin de les aider à diversifier leurs activités et à conquérir le monde, notamment des solutions de financement, d'assurance et de cautionnement, ainsi que son expertise commerciale et des services de jumelage. Elle facilite également les ventes et les investissements à l'étranger des entreprises canadiennes.

, EDC offre une gamme de solutions aux entreprises canadiennes de toutes tailles afin de les aider à diversifier leurs activités et à conquérir le monde, notamment des solutions de financement, d'assurance et de cautionnement, ainsi que son expertise commerciale et des services de jumelage. Elle facilite également les ventes et les investissements à l'étranger des entreprises canadiennes. EDC soutient le commerce extérieur depuis 75 ans. La Société compte 19 bureaux au Canada et des représentations partout dans le monde, qui ont tous pour mandat de se mettre en relation avec des entreprises canadiennes pour les aider à percer, croître et réussir à l'étranger.

et des représentations partout dans le monde, qui ont tous pour mandat de se mettre en relation avec des entreprises canadiennes pour les aider à percer, croître et réussir à l'étranger. En 2018, EDC a servi plus de 13 000 entreprises canadiennes - un nombre record pour la Société - par son expertise commerciale, ses services de jumelage et ses solutions de financement et d'assurance.

En 2018, EDC a appuyé 35 organismes de bienfaisance canadiens et participé à l'édition annuelle de la Journée d'investissement dans la collectivité, durant laquelle plus de 1 100 employés ont fait du bénévolat pour 53 oeuvres caritatives.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC offre des solutions de financement, d'assurance et de cautionnement, ainsi que son expertise commerciale et des services de jumelage afin de faciliter les ventes et les investissements à l'étranger des entreprises canadiennes. EDC offre aussi des solutions de financement aux acheteurs étrangers afin de faciliter et accroître l'achat de biens et de services canadiens.

SOURCE Exportation et développement Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 16:59 et diffusé par :