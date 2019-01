Le Canada et la Nation des W?SÁNE? améliorent leur relation de nation à nation en signant une lettre d'entente





VANCOUVER, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Pour parvenir à la réconciliation, il est essentiel d'établir avec les Autochtones une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le W?SÁNE? Leadership Council ont signé une lettre d'entente dans laquelle les deux parties s'engagent à collaborer en vue de promouvoir une réconciliation durable et de réaliser de véritables progrès à l'égard des enjeux les plus importants pour la Nation des W?SÁNE?.

Par l'entremise de la lettre d'entente, le Canada et la Nation des W?SÁNE? ont convenu de se pencher sur plusieurs priorités qui appuieraient la négociation éventuelle d'un accord de réconciliation de nation à nation. Parmi ces priorités, notons la réserve de parc national des Îles-Gulf; les droits issus des traités Douglas; la pêche; l'acquisition de terres; et l'éducation.

Le W?SÁNE? Leadership Council représente les communautés des Premières Nations de Tsartlip, de Tseycum et de Tsawout.

Citations

« Cette lettre d'entente représente une étape importante du renouvellement de la relation et montre aux W?SÁNE? que le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec eux afin de trouver des solutions qui appuient la vision des W?SÁNE? en matière d'autodétermination. Ensemble, nous pouvons transformer les relations entre la Couronne et les Autochtones, et bâtir un avenir meilleur pour la Nation des W?SÁNE? et ses membres. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous vivons aujourd'hui un changement important dans la relation entre les W?SÁNE? et le gouvernement fédéral. Il a fallu attendre plus de 150 ans avant d'avoir des conversations productives avec le gouvernement fédéral en vue de régler les questions de longue date qui ont une incidence sur la vie et les moyens de subsistance de nos membres. Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir cette relation et d'envisager, ensemble, un avenir prometteur pour les W?SÁNE?. »

Chef Don Tom, président du Conseil

W?SÁNE? Leadership Council

