Les Teamsters saluent la mise en place d'une norme nationale pour la formation des camionneurs





LAVAL, Quebec, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La réunion annuelle des ministres des Transports s'est terminée plus tôt cette semaine à Montréal sur une proposition commune des élus de mettre en place une norme nationale de base pour la formation des chauffeurs de camion dès 2020.



Le syndicat des Teamsters salue cette initiative des élus des différents paliers de gouvernements puisqu'elle permettra de s'attaquer aux enjeux de sécurité routière.

« Nous souhaitions depuis longtemps qu'une telle initiative soit mise en place, rappelle le président de Teamsters Canada, François Laporte. Il faudra maintenant s'assurer que ce programme soit développé correctement afin de bien préparer les routiers.»

Les Teamsters sont très impliqués dans le camionnage puisqu'ils effectuent régulièrement des représentations lors des consultations fédérales et provinciales, en plus de participer aux réunions du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.

« Notre expertise en la matière fait en sorte que nous pouvons conseiller efficacement les gouvernements et l'industrie quand viendra le temps de rédiger ces normes nationales, a ajouté le directeur de la Division des transports et des camions-citernes de Teamsters Canada, John McCann. Nous sommes disposés à les rencontrer afin de mettre tout cela en place dans les plus brefs délais. »

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de plus de 15 000 camionneurs-euses longue distance au pays. Teamsters Canada et ses 125 000 membres sont affiliés à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

