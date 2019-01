Rivière Moisie - Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam bientôt propriétaires de la pourvoirie Moisie Nipissis





QUÉBEC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, a remis une somme de 1,075 million de dollars nécessaire à l'acquisition de la pourvoirie Moisie Nipissis au chef du conseil innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, M. Mike Mckenzie.

Le versement de cette somme s'inscrit dans l'Entente entre le gouvernement du Québec, les lnnus de Uashat mak Mani-utenam et la Nation Innu Matimekush?Lac John au sujet de la rivière Moisie / Mishta Shipu, survenue à l'été 2018. Cette entente a pour objectif de faciliter l'exercice et la pratique d'activités traditionnelles des Innus, de mettre en place des conditions qui permettront de convenir de mécanismes de participation des Innus à la gestion et à la conservation des espèces fauniques et de soutenir le développement économique des communautés signataires. L'acquisition de cette pourvoirie facilitera également l'intégration en emploi des guides de chasse et de pêche formés par l'entremise d'un programme d'études offert au Centre régional d'éducation des adultes d'Uashat mak Mani-Utenam.

« Je suis heureuse de concrétiser un nouvel engagement lié à l'entente. L'acquisition de la pourvoirie sera résolument bénéfique pour la communauté. Le gouvernement veut tout mettre en oeuvre pour favoriser un développement harmonieux des communautés autochtones et encourager leur autonomie sur le plan économique. Voici un geste décisif en ce sens. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« En tant que ministre responsable de la Côte-Nord, je suis convaincu que cette entente entraînera une collaboration encore plus grande, entre les communautés autochtones, particulièrement celle de Uashat mak Mani-Utenam, et les Nord-Côtiers de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la Côte-Nord

