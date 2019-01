Le Canada soutient les efforts de la Nation des Ts?ilhqot'in visant à reconstruire sa nation





VANCOUVER, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les groupes autochtones qui cherchent à reconstruire leurs nations d'une manière qui correspond aux priorités et aux besoins uniques de leurs communautés.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé aujourd'hui que le Canada a offert 205 000 $ à la Nation des Ts?ilhqot'in dans le cadre du Programme de reconstruction des nations afin de soutenir ses efforts envers l'autodétermination. Le financement aidera la Nation des Ts?ilhqot'in à assumer de plus grandes responsabilités administratives par l'entremise de son programme des Rangers Ts?ilhqot'in. Il appuiera également le renforcement des capacités dans les communautés de la Nation afin de maintenir des valeurs uniformes dans la gestion des terres des Ts?ilhqot'in.

Le Programme de reconstruction des nations, rendu possible grâce au budget de 2018, est conçu pour aider les groupes autochtones à mettre en place des structures et des institutions de gouvernance afin qu'ils assument et exercent leurs droits, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale, et qu'ils agissent sur le plan national.

Le Programme marque une étape importante en vue du renouvellement des relations de nation à nation avec les Autochtones, de l'amélioration du bien-être et de la prospérité économique de ces derniers et de la création de communautés plus saines et durables.

Citation

« En soutenant les efforts de reconstruction des nations, nous soutenons des nations autochtones fortes et autonomes qui auront la capacité de gouverner efficacement et de respecter leur vision d'autodétermination. Il est essentiel pour la réconciliation et le renouvellement des relations avec les Autochtones de soutenir les investissements dans le développement des capacités et les activités qui aident les groupes autochtones à trouver leur propre voie pour reconstruire et reconstituer leurs nations. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstituer en tant que nations et à créer des institutions ayant la portée et la capacité nécessaires pour exercer leurs droits, notamment le droit à l'autonomie gouvernementale.

Le financement du Programme de reconstruction des nations sera accessible pendant cinq ans, dès 2018-2019. Toutes les propositions financées favorisent le renforcement des capacités ainsi que les activités de regroupement et de reconstruction des nations qui incluent plusieurs groupes autochtones faisant partie d'une même nation.

Liens connexes :

Nation des Ts?ilhqot'in (en anglais seulement)

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le programme de reconstruction des nations

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GCAutochtones

Facebook : GouvCan -- Autochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.rcaanc-cirnac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 16:00 et diffusé par :