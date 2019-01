Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans les industries des céréales et des oléagineux





OTTAWA, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'adressera à l'assemblée générale annuelle de la Fédération de l'agriculture de l'Î.-P.-É., et il annoncera un important investissement dans les industries des céréales et des oléagineux du Canada atlantique.

Événement

Annonce

Date

25 janvier 2019

Heure

12 h 15 (heure locale)

Lieu

Centre des arts de la Confédération

Memorial Hall

145, rue Richmond

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

