La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Mary Ng, a rencontré des représentants de la communauté des petites entreprises de Halifax





La ministre Ng a discuté de la réduction du taux d'imposition des petites entreprises ainsi que d'autres mesures fédérales visant à aider les petites entreprises à prospérer

HALIFAX, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises canadiennes et emploient quelque 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles forment l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à la classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a rencontré des propriétaires de petite entreprise de la région de Halifax pour souligner ce que fait le gouvernement du Canada pour faciliter le démarrage et l'expansion des petites entreprises et les aider à accéder à de nouveaux marchés.

La ministre Ng a commencé sa journée en annonçant un investissement fédéral visant à aider les petites entreprises à tirer profit du cybercommerce au moyen d'eBay Canada. Ensuite, elle s'est jointe au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Stephen McNeil, et au maire de la municipalité régionale de Halifax, Son Honneur Michael Savage, dans le cadre d'une table ronde en compagnie de propriétaires de petite entreprise organisée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Puis, elle a participé à une autre table ronde organisée cette fois par la Black Business Initiative (anglais) et a rencontré des femmes entrepreneures au Centre for Women in Business (anglais). Elle a conclu sa visite à Halifax par une allocution aux Halifax Business Awards, une cérémonie de remise de prix tenue par la Chambre de commerce de Halifax.

Lors de ses rencontres, la ministre Ng a souligné les nombreuses initiatives du gouvernement qui visent à faciliter la tâche aux propriétaires de petite entreprise, notamment :

la réduction du taux d'imposition fédéral des petites entreprises à 9 %, ce qui est l'un des taux les moins élevés au monde;

la réduction des frais imposés par les sociétés émettrices de cartes de crédit aux entreprises quand leurs clients utilisent des cartes de crédit;

l'accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients grâce à des accords commerciaux comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (le nouvel ALENA);

le droit des entreprises d'amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût total des machines et du matériel servant à la fabrication ou à la transformation de biens;

le droit des entreprises d'amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût total du matériel désigné de production d'énergie propre;

l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande part du coût de biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement est effectué;

l'investissement de 2 milliards de dollars en vue de doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

l'élimination de plus de 450 exigences réglementaires fédérales qui imposent un fardeau administratif aux entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est un allié des petites entreprises. Il s'efforce de réduire le fardeau administratif des propriétaires de petite entreprise et de les aider à démarrer leur entreprise, à lui faire prendre de l'expansion ou à se lancer dans de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises à Halifax et partout ailleurs au pays réussissent, elles stimulent notre économie et créent des emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Il faut beaucoup de courage pour démarrer une entreprise. Les Canadiens qui se lancent en affaires y consacrent de longues heures et doivent faire face à de nombreux défis -- notamment ceux des régions rurales, qui n'ont souvent pas accès à la connectivité Internet dont ils ont besoin. Le gouvernement du Canada est là pour soutenir les propriétaires de petite entreprise, comme ceux de notre collectivité, et il est résolu à les aider à réussir. C'est dans cette optique que nous avons réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises canadiennes. Celles-ci bénéficient maintenant d'un taux d'imposition parmi les plus bas au monde. Cela représente une économie annuelle allant jusqu'à 7 500 $ pour les propriétaires de petite entreprise. »

-- La ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margaret's, l'honorable Bernadette Jordan

« Il est impossible, peu importe le quartier de Halifax, de ne pas croiser une nouvelle petite entreprise sur notre chemin. Elles sont partout. Alors que notre ville croît à un rythme jamais vu depuis des décennies, les petites entreprises -- nouvelles et établies -- créent des emplois pour la classe moyenne et génèrent de l'activité économique. Grâce à la réduction d'impôt de notre gouvernement, ces petites entreprises font maintenant l'objet du plus faible taux d'imposition des petites entreprises du G7, c'est-à-dire 9 % comparativement à 11 % auparavant. »

-- Le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, Andy Fillmore

« Les petites entreprises sont le moteur de notre économie. Notre gouvernement est donc à l'écoute des propriétaires en vue de mieux répondre à leurs besoins. En réduisant le taux d'imposition des petites entreprises à 9 %, en créant des possibilités commerciales sans précédent avec d'autres pays, en contribuant à l'établissement d'entreprises détenues par des femmes, et en permettant aux entreprises d'amortir le coût des machines et du matériel, tout en réduisant le fardeau administratif, nous prenons les mesures qui s'imposent pour aider les petites entreprises de tout le Canada, y compris celles de notre collectivité, à remporter du succès. »

-- Le député de Sackville-Preston-Chezzetcook, Darrell Samson

« Le centre-ville de Dartmouth prospère en partie grâce aux incroyables femmes entrepreneures qui insufflent un nouvel élan au sein de notre collectivité. Les investissements ciblés et la réduction des impôts pour les petites entreprises permettront aux entrepreneurs de Dartmouth de poursuivre sur leur lancée et de faire croître notre économie. »

-- Le député de Dartmouth-Cole Harbour, Darren Fisher

