Consigne des contenants de verre - Le bilan du plan Verre l'innovation de ÉEQ permettra de prendre une décision éclairée





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) invite la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que le gouvernement du Québec à attendre d'avoir toutes les informations en mains avant de prendre position sur la consigne des contenants de verre, notamment celle des bouteilles de vin.

«?D'ici la fin février, ÉEQ déposera un bilan exhaustif du plan Verre l'innovation. Nous présenterons les constats des cinq projets pilotes en centres de tri ainsi que les débouchés du verre. De plus, nous publierons 18 recommandations concrètes, de même qu'une stratégie de déploiement et de financement. Nous savons que la CMM et le gouvernement privilégient une approche globale efficace qui donnera les meilleurs bénéfices environnementaux possible. Nous sommes disponibles pour rencontrer les élus de la Commission de l'environnement de la CMM afin de leur présenter nos résultats pour qu'ils puissent constater la pertinence de la solution qu'on propose?», a mentionné la présidente-directrice générale de ÉEQ, Mme Maryse Vermette.

La valorisation du verre est un enjeu complexe. Grâce aux investissements issus du plan Verre l'innovation et aux projets pilotes associés, ÉEQ a la conviction d'avoir identifié LA solution aux problématiques du recyclage du verre issu de la collecte sélective.

Rappelons qu'en 2016, ÉEQ a lancé et financé le plan Verre l'innovation qui comporte deux grands éléments, soit l'identification des meilleures technologies de traitement ainsi que des mesures de soutien pour la recherche de débouchés novateurs pour le verre de la collecte sélective. Cette initiative a pour objectif de permettre le recyclage de 100 % du verre déposé dans le bac de récupération, et les résultats actuels sont inégalés en matière de pureté du verre issu des centres de tri.

À propos de Éco Entreprises Québec

ÉEQ est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

SOURCE Éco Entreprises Québec

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 14:57 et diffusé par :