10e spectacle bénéfice de la Ligue des droits et libertés Dumas et Yann Perreau de la partie

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le 7 février prochain au Cabaret du Lion d'Or à Montréal, la Ligue des droits et libertés tiendra son 10e spectacle bénéfice.

Plusieurs artistes seront sur scène pour encourager l'organisation : Dumas, Yann Perreau, Elkanah Talbi (Queen Ka), Alain Zouvi, Sophie Faucher, Victoria Doyon, Marie-Eve Fournier, Alain Labonté, Céline Lamontagne, Claudia Larochelle, Benoit Sarrasin et plusieurs autres.

Organisée en collaboration avec l'équipe des Cabarets Pyjama Littéraire, cette soirée mettra les textes engagés à l'honneur : contes, poésie et théâtre.

Les profits de cette soirée permettront à la Ligue des droits et libertés de conserver son indépendance et de poursuivre sa mission de défense et de promotion de tous les droits humains.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Jeudi le 7 février 2019

Heure: 20h00

Lieu: Lion d'Or, 1676 Rue Ontario Est, Montréal (salle accessible)

Tarif: selon les moyens (15$ prix modique, 35$ prix régulier, 50$ prix solidaire)

Pour informations et achat de billets: info@liguedesdroits.ca ou 514-849-7717 (poste 21)

Achat de billets en ligne : https://lepointdevente.com/billets/liguedesdroits

Lien vers l'événement Facebook : https://www.facebook.com/events/356167858544603/

À propos de la Ligue des droits et libertés

La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). Depuis plus de 50 ans, elle milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains reconnus par la Charte internationale des droits de l'homme.

SOURCE Ligue des droits et libertés

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 14:46 et diffusé par :