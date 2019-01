BDC Capital offre des bourses pour le programme Kauffman Fellows





C'est une occasion pour les investisseurs en capital de risque canadiens d'aiguiser leurs compétences, d'apprendre des chefs de file mondiaux et d'établir des liens à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - BDC Capital a annoncé aujourd'hui qu'elle offrira des bourses à des investisseurs en capital de risque canadiens, particulièrement des femmes gestionnaires de fonds, pour leur permettre de participer au programme Kauffman Fellows.

Chaque année, de 35 à 50 talentueux investisseurs en capital de risque du monde entier participent à ce programme transformateur conçu pour accélérer radicalement le succès par l'autoréflexion, l'apprentissage entre pairs, le mentorat et un programme structuré enseigné par les meilleurs investisseurs et chefs de file en innovation du monde. Dans le cadre du programme Kauffman Fellows, qui s'échelonne sur deux ans, les participants assistent à neuf séances de trois jours qui ont lieu dans de grands centres du secteur de capital de risque du monde entier. L'écosystème canadien du capital de risque ne compte à ce jour que sept Canadiens ayant terminé le programme Kauffman Fellows sur un peu plus de 500 participants à l'échelle mondiale depuis les débuts du programme il y a plus de 20 ans.

« Nous sommes déterminés à continuer d'améliorer le secteur du capital de risque au Canada, et nous voyons une valeur incomparable dans le programme Kauffman Fellows, a déclaré Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. C'est le meilleur programme d'enseignement au monde en matière de capital de risque. En plus de permettre aux gestionnaires de fonds d'acquérir une compréhension exceptionnelle des meilleures pratiques dans le secteur, il leur offre du contenu technique et des outils précieux. Le programme donne aussi accès à un réseau international de confiance, un atout essentiel pour promouvoir l'innovation canadienne et attirer des investisseurs étrangers au pays. En soutenant les investisseurs canadiens, nous aidons également les entrepreneurs canadiens à réaliser leur plein potentiel et à devenir des champions à l'échelle mondiale. »

BDC Capital offre un maximum de deux bourses partielles par année pour participer au programme Kauffman Fellows. La bourse couvrira la majorité des droits de scolarité, tandis que les participants et leur firme devront payer les frais de scolarité restants ainsi que les frais de déplacement. Une des deux bourses sera financée par le Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital et sera réservée à une femme gestionnaire de fonds.

« Le secteur du capital de risque au Canada finance l'innovation future de notre pays et il doit être représentatif de la population canadienne, a déclaré Michelle Scarborough, directrice générale, Investissements stratégiques et Fonds pour les femmes en technologie à BDC Capital. À l'heure actuelle, plus des deux tiers des fonds du secteur du capital de risque du Canada sont gérés par des équipes exclusivement masculines. Or, des équipes de direction diversifiées se sont révélées plus créatives et plus performantes sur le plan financier. L'objectif de BDC est de soutenir les femmes qui occupent des postes liés au capital de risque et de favoriser la diversité et l'inclusion dans ce secteur. »

La date limite de soumission des candidatures pour le prochain programme Kauffman Fellows est le 22 février 2019. Les personnes acceptées par Kauffman Fellows, pourront ensuite présenter une demande de bourse de BDC Capital. Les personnes intéressées doivent être prêtes à payer une partie de leurs frais de scolarité. Pour obtenir de plus amples renseignements, elles peuvent envoyer un courriel à ela.borenstein@bdc.ca de BDC Capital.

« Cette offre de bourses au programme de Kauffman Fellows est un exemple de plus de l'appui unique et important de BDC Capital à l'égard du secteur du capital de risque au Canada, a déclaré Jeff Harbach, chef de la direction, Kauffman Fellows. Nous sommes ravis de nous être associés à BDC Capital il y a deux ans pour créer l'Académie GP, et nous nous réjouissons à la perspective de voir un plus grand nombre de Canadiens participer au programme Kauffman. »

BDC Capital collabore avec Kauffman Fellows pour offrir un cours en quatre modules destiné aux commandités canadiens intitulé l'Académie GP. Les demandes de participation à la deuxième cohorte de 12 à 15 participants peuvent être soumises d'ici le 8 février 2019.

