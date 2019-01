Avis - Le produit non autorisé Panasilver pour enfants et adultes peut présenter de graves risques pour la santé





Problème

Santé Canada informe la population canadienne que le produit Panasilver, distribué par l'entreprise Activation Products Canada Inc., située à Cobourg (Ontario), n'est pas homologué et qu'il peut présenter de graves risques pour la santé.

Le produit Panasilver contient de l'argent colloïdal. La consommation de tels produits peut provoquer l'accumulation d'argent dans le corps, ce qui peut causer un problème appelé « argyrie généralisée » se caractérisant par une coloration gris?bleu permanente de la peau, des yeux et des ongles. Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. L'argent colloïdal peut traverser la paroi du placenta et entraîner des problèmes chez le foetus en développement. Malgré la dose réduite indiquée pour les enfants, ceux-ci sont plus exposés que les adultes à de graves risques pour la santé.

Selon l'étiquette, Panasilver peut être utilisé par les adultes et les enfants comme un supplément quotidien renforçant le système immunitaire. Ce produit a été vendu en ligne et peut avoir été offert dans des magasins de détail. À la demande de Santé Canada, Activation Products Canada Inc. a cessé de vendre le produit et elle procède à un rappel.

En plus d'avoir vendu un produit dont la vente n'est pas autorisée au Canada, Activation Products Canada Inc. menait des activités sans avoir obtenu de licence d'exploitation ou d'établissement de Santé Canada, même si l'entreprise avait déclaré au Ministère avoir mis fin à toutes les activités qui nécessitent une licence. Il s'agit d'un grave problème de sécurité. Une licence d'exploitation ou d'établissement indique que l'entreprise a mis en place des processus et des procédures qui satisfont aux exigences de Santé Canada en matière de suivi et de rappel des produits de santé. La licence indique également que l'entreprise fabrique, emballe et étiquette les produits conformément aux bonnes pratiques de fabrication (une norme qui contribue à garantir la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens).

Les inspecteurs de Santé Canada ont saisi de l'équipement et des produits sur les lieux. Le Ministère envisage de prendre d'autres mesures afin de résoudre ce problème et, s'il découvre de nouveaux risques pour la santé, il en informera la population.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ce produit.

Produit visé

Panasilver

Ce que doit faire le consommateur

Cessez d'utiliser ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez de votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Si vous avez des questions à propos du rappel, communiquez avec Activation Products Canada Inc. en composant sans frais le 1-866-271-7595 ou en écrivant à support@activationproducts.com .

support@activationproducts.com Signalez les effets indésirables des produits de santé et transmettez les plaintes à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi des produits et de l'équipement dans les installations d'Activation Products Canada Inc., situées au 74, rue Willmott, Cobourg (Ontario). Le Ministère a demandé à l'entreprise de cesser de vendre le produit et de procéder à un rappel. Si d'autres problèmes d'innocuité sont relevés, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens, au besoin.

