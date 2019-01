Nouveau CHSLD de Granby - Le gouvernement du Québec confirme le début des travaux de construction





GRANBY, QC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, monsieur François Bonnardel, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, le début des travaux qui seront réalisés afin d'aménager le nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Granby.

Pour répondre aux besoins grandissants des personnes en perte d'autonomie de la région, le gouvernement du Québec confirme que le nouveau CHSLD disposera de 176 lits. À la suite de l'appel d'offres lancé au printemps dernier, le contrat en location a été octroyé à la Fondation du CHSLD Horace-Boivin. L'immeuble, d'une superficie de 13 617 m2, sera situé au 270, rue Déragon, à Granby. Sa livraison est prévue d'ici 24 mois.

« Il s'agit d'une étape importante vers la concrétisation de ce projet, que je sais très important pour les gens de la région. Les services et les soins offerts à nos aînés sont au coeur des préoccupations de notre gouvernement, et ce nouveau CHSLD aura un impact majeur sur leur mieux-être, leur confort et leur sécurité. »

Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants

« Depuis de nombreuses années, je travaille sur un projet qui me tient particulièrement à coeur, soit la construction d'un nouveau CHSLD à Granby. Je me suis engagé à le livrer pour les gens d'ici. et je suis très heureux de confirmer que notre gouvernement va de l'avant. Je tiens à remercier toutes les équipes qui uniront leurs forces pour construire le futur CHLSD, qui ultimement permettra d'améliorer le milieu de vie des résidents de même que l'environnement de travail du personnel dévoué qui oeuvre auprès de ces personnes. Je suivrai l'évolution des travaux de près au cours des prochains mois. »

François Bonnardel, député de Granby

« Depuis longtemps, François Bonnardel et moi portons ce projet ambitieux et complexe de centre d'hébergement à Granby et, grâce, entre autres, à notre détermination, notre ténacité et la mise en commun de nos énergies, nous sommes ici aujourd'hui pour cette annonce tant attendue. Celle-ci est en quelque sorte la pierre angulaire qui propulsera l'amélioration des services offerts à notre centre hospitalier et par la même occasion, l'efficacité du système de santé en général sur notre territoire. Je remercie les gens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, particulièrement le Dr Stéphane Tremblay, président directeur général adjoint, pour sa précieuse collaboration, ainsi que Michel Pinault, directeur général de la Ville de Granby, qui a très bien accompagné les gens du CIUSSS de l'Estrie-CHUS dans cet important dossier pour notre municipalité. Enfin, un grand merci aux bénévoles de la Fondation Horace-Boivin ainsi qu'à la Fondation du Centre hospitalier de Granby, par sa directrice générale Suzanne Suzette, pour leur engagement visant l'atteinte de cet objectif qu'est la construction du futur CHSLD. »

Pascal Bonin, maire de Granby

Le nouveau CHSLD sera une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). Les coûts de location sont d'environ 6 M$ pour la première année et le bail est d'une durée de 15 ans.

(CIUSSS). Les coûts de location sont d'environ 6 M$ pour la première année et le bail est d'une durée de 15 ans. Les coûts de fonctionnement pour cette installation sont estimés à 18,4 M$ annuellement, financés en partie par le CIUSSS et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

