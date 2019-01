Le gouvernement du Canada ouvre une piste principale et des voies de circulation améliorées à l'Île-du-Prince-Édouard





CHARLOTTETOWN, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le bon fonctionnement des corridors commerciaux est important pour permettre aux Canadiens de livrer concurrence dans les principaux marchés mondiaux et de commercer plus efficacement avec leurs partenaires internationaux.

Plus tôt ce mois, Sean Casey, député de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), a officiellement ouvert la piste 03-21 et les voies de circulation connexes améliorées à l'aéroport de Charlottetown.

Le gouvernement du Canada a investi 8,1 millions de dollars dans la réfection de la piste principale 03-21 et des voies de circulation de l'aéroport de Charlottetown. Les principaux éléments des travaux comprenaient l'amélioration du nivelage et du drainage, le remplacement de l'infrastructure de collecte des eaux pluviales ainsi que la réfection et la reconstruction de la structure de la chaussée.

Citations

« Le transport et la distribution des marchandises jouent un rôle essentiel dans nos économies locale, régionale et nationale. La réfection de la piste 03-21 améliorera la sécurité et la durabilité de l'aéroport de Charlottetown, tout en renforçant notre réseau de transport. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

«?La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Nous nous sommes engagés à combler les besoins à long terme en matière d'infrastructure pour assurer la croissance de la classe moyenne, créer des emplois de qualité et veiller à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Ce projet renforcera la sécurité et la durabilité de l'aéroport de Charlottetown , qui fait partie du réseau national des aéroports. Les 26 aéroports du réseau national des aéroports permettent environ 95 % de tous les déplacements de passagers et de marchandises au Canada et assurent la quasi-totalité des échanges commerciaux internationaux par voie aérienne du Canada .

, qui fait partie du réseau national des aéroports. Les 26 aéroports du réseau national des aéroports permettent environ 95 % de tous les déplacements de passagers et de marchandises au et assurent la quasi-totalité des échanges commerciaux internationaux par voie aérienne du . Le transport est un élément important du commerce du Canada avec d'autres pays. En 2017, le commerce international a représenté 1 billion de dollars. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada , les échanges commerciaux se chiffrant à 702,9 milliards de dollars d'exportations, ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017.

avec d'autres pays. En 2017, le commerce international a représenté 1 billion de dollars. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du , les échanges commerciaux se chiffrant à 702,9 milliards de dollars d'exportations, ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017. Le gouvernement du Canada accorde beaucoup d'importance à l'exportation en raison du lien entre le commerce et la création de bons emplois bien rémunérés, puisque les industries qui sont grandement dépendantes des exportations versent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % plus élevés par rapport aux industries qui dépendent moins des exportations.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 14:00 et diffusé par :