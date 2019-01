Les Néo-Brunswickois ont perdu 1,1 million de dollars en raison de fraudes et d'escroqueries en 2018





SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les gens du Nouveau-Brunswick ont déclaré avoir perdu 1,1 million de dollars en raison de fraudes et d'escroqueries en 2018, et les fraudes d'identité, les escroqueries romantiques et les fausses offres d'emploi ont eu les conséquences financières les plus importantes. C'est ce que révèlent les pertes signalées au Centre antifraude du Canada, bien que le nombre de signalements effectués ait diminué comparativement à l'année précédente.



« En 2017, les gens du Nouveau-Brunswick ont déclaré avoir perdu 1,4 million de dollars en raison de fraudes et d'escroqueries », a déclaré le chef de la direction de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Rick Hancox. « Bien que le rapport de cette année semble dénoter une diminution encourageante de l'argent perdu en raison des fraudes, nous savons que de nombreuses personnes ne dénoncent pas les fraudes dont elles sont victimes. Cette somme est donc probablement plus élevée en réalité. Chaque dollar perdu en raison d'une fraude ou d'une escroquerie est un dollar de trop. »

Selon l'Indice des investisseurs 2017 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, sept Néo-Brunswickois sur 10 ayant fait l'objet d'une tentative de fraude en matière d'investissement ne l'ont pas signalée. Une raison pour laquelle les gens ne signalent pas ce type de fraude est qu'ils étaient trop gênés de signaler le crime au moment où ils ont été victimes. Cependant, signaler une fraude aux autorités appropriées peut aider à sensibiliser davantage les autres personnes de sa communauté et les empêcher de devenir des victimes à leur tour.

« Les signaux d'alarme sont communs à tous les types d'escroqueries, a dit M. Hancox. Plus les gens sont en mesure de les reconnaître, de penser de façon critique et d'être vigilants, moins il y aura de victimes subissant les conséquences dévastatrices d'une fraude. »

Voici les fraudes les plus souvent commises en 2018 selon les données du Centre antifraude du Canada :

Fraudes d'identité

Total des plaintes provenant du Nouveau-Brunswick : 102

Total des victimes au Nouveau-Brunswick : 100

Pertes signalées : 203 946 dollars

Méthode utilisée par les fraudeurs : Le fraudeur utilise vos renseignements personnels pour obtenir du crédit en votre nom. Vous pourriez être victime de fraude si un créancier vous indique qu'il a reçu votre demande de crédit, mais que vous n'avez pas déposé de demande. Si une agence de recouvrement vous informe qu'elle souhaite recouvrir des fonds pour un compte en souffrance ouvert en votre nom, mais que vous n'avez jamais ouvert vous-même, il se pourrait aussi que vous ayez été victime de fraude.

Signal d'alarme :

Activité inhabituelle sur votre rapport de solvabilité : Le fraudeur peut se servir de votre identité pour obtenir un prêt auprès d'une institution financière, ce qui apparaîtrait dans votre rapport de solvabilité.

Escroqueries romantiques

Total des plaintes provenant du Nouveau-Brunswick : 20

Total des victimes au Nouveau-Brunswick : 18

Pertes signalées : 353 361 dollars

Méthode utilisée par les fraudeurs : Les fraudeurs créent de faux profils sur les médias sociaux et sur les sites de rencontre afin d'établir des relations en ligne avec des victimes potentielles. Une fois qu'ils ont gagné la confiance des victimes, les fraudeurs commencent à leur faire des demandes financières.

Signal d'alarme :

Aucun contact en personne : Les auteurs d'escroqueries romantiques demandent souvent de l'argent à leurs victimes afin de prendre les arrangements de voyage nécessaires pour les rencontrer en personne, mais ils inventent des excuses pour ne pas venir. Dès qu'ils obtiennent l'argent de leurs victimes, ils disparaissent.

Fausses offres d'emploi

Total des plaintes provenant du Nouveau-Brunswick : 17

Total des victimes au Nouveau-Brunswick : 5

Pertes signalées : 208 643 dollars

Méthode utilisée par les fraudeurs : Habituellement, l'offre d'emploi frauduleuse est affichée en ligne afin que les personnes intéressées puissent y répondre. Dans certains cas, une entrevue a lieu et on demande à la « personne retenue » d'envoyer un chèque d'entreprise par l'intermédiaire de son compte bancaire personnel dans le cadre des fonctions initiales du poste. Le chèque peut sembler réel, mais il s'agit d'un faux chèque. Puisque la banque peut prendre jusqu'à une semaine avant de déterminer qu'un chèque est contrefait, la personne fraudée peut perdre des centaines, voire des milliers de dollars.

Signaux d'alarme :

Une offre trop bonne pour être vraie : L'offre d'emploi est présentée comme un moyen de devenir riche rapidement, peu importe les qualifications ou l'expérience du candidat.

Payer pour travailler : L'emploi requiert que vous dépensiez votre propre argent pour couvrir des coûts de démarrage.

Accès à vos comptes bancaires : L'emploi requiert que l'employé envoie ou reçoive une somme d'argent de l'entreprise en utilisant son compte bancaire personnel.

« Signaler les fraudes aux autorités appropriées peut aider les membres de votre famille et de votre communauté en sensibilisant les gens aux escroqueries qui les guettent et aux signaux d'alarme qui y sont associés, a affirmé M. Hancox. Nous pouvons aider les gens du Nouveau-Brunswick à repérer les signaux d'alarme et à se protéger eux-mêmes contre la fraude. Les signaux d'alarme sont communs à tous les types de fraudes, peu importe la façon dont les escrocs vous abordent. »

24-01-2019

