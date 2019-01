La Luohan Academy présente son rapport sur la technologie numérique et la croissance inclusive au Forum économique mondial





La Luohan Academy ? un institut public de recherche créé par Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) ? a publié aujourd'hui son premier rapport sur le lien souvent débattu entre la technologie numérique et la croissance économique, dans le cadre du Forum économique mondial 2019 de Davos. Le rapport montre que, contrairement aux précédentes révolutions technologiques, la technologie numérique peut générer une croissance inclusive, en particulier lorsque les politiques et la coopération entre les secteurs public et privé la soutiennent.

Le rapport a été lancé lors d'un événement co-organisé avec la Banque mondiale et qui comprenait des allocutions et des discussions avec des experts de premier plan, dont Sa Majesté la reine Máxima des Pays-Bas et l'avocat spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la finance inclusive et le développement (UNSGSA), Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, Michael Spence, lauréat du prix Nobel et professeur d'économie à l'Université de New York, Jack Ma, président exécutif du groupe Alibaba et Chen Long, directeur de la Luohan Academy. Plus de 120 délégués du Forum économique mondial ont assisté à la cérémonie de lancement, parmi lesquels des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des universitaires et des responsables d'ONG, d'organisations internationales et d'agences de développement.

Le rapport, intitulé "Digital Technology and Inclusive Growth", explique en détail pourquoi les avantages de la révolution numérique actuelle pourraient être répartis plus équitablement que lors des précédentes révolutions technologiques. Sur le plan macroéconomique, l'adoption et l'application généralisées de la technologie numérique ne dépendent plus du niveau de revenu et du développement économique. Au niveau microéconomique, la technologie numérique permet aux particuliers de créer plus facilement une entreprise et d'accéder plus aisément aux clients et au financement. Le rapport s'appuie sur l'exemple de la Chine pour montrer comment les technologies numériques permettent de saisir des opportunités économiques comme jamais il n'avait été possible de le faire auparavant.

"Les expériences réussies en Chine et dans d'autres marchés émergents prouvent l'énorme potentiel de cette nouvelle voie de croissance qui rend le développement plus inclusif et plus durable, a déclaré Chen Long, directeur de la Luohan Academy. Grâce aux efforts conjoints des secteurs public et privé et à des politiques adéquates, l'ère numérique offre aux marchés émergents de nouvelles opportunités inimaginables auparavant."

Le rapport recense les domaines dans lesquels les technologies numériques ont eu un impact décisif sur la croissance inclusive en Chine et propose des pistes pour appliquer les leçons tirées par la Chine à d'autres marchés, parmi lesquelles on peut citer les suivantes:

Abaisser le seuil de compétences: pour promouvoir la pénétration numérique, abaisser le seuil de compétences requis pour utiliser la technologie est aussi important que d'élever le niveau d'expertise technologique. Par exemple, dans les "villages Taobao" ruraux en Chine, les ménages qui pratiquent le commerce en ligne ont des revenus deux fois plus élevés que les ménages ne pratiquant pas cette activité, indépendamment du niveau d'éducation, car les compétences peuvent être acquises sur le tas: aucune éducation formelle n'est nécessaire.

"Ce rapport sur les modèles de croissance basée sur le numérique en Chine est très intéressant. Les données montrent que l'internet mobile, le commerce en ligne, les paiements mobiles et les services financiers basés sur l'internet ont globalement accéléré la croissance et généré des modèles de croissance étonnamment inclusifs à divers points de vue. Le rapport le prouve parfaitement et explique comment ces effets sont obtenus, a déclaré Michael Spence, lauréat du prix Nobel d'économie 2001 et professeur à l'Université de New York. Si l'on y ajoute les expériences acquises dans d'autres pays en développement, l'exemple chinois montre de manière très convaincante que les écosystèmes reposant sur des plateformes numériques constituent un moteur de croissance nouveau et puissant."

Lancée en juin 2018 à Hangzhou, la Luohan Academy s'attache à relever les défis universels posés par le développement rapide des technologies numériques. L'institut, animé par 16 lauréats du prix Nobel et d'éminents universitaires, a pour objectif de réunir les meilleurs universitaires du monde pour étudier les problèmes les plus urgents de l'économie numérique et faire progresser la recherche sur la technologie et son impact sur l'humanité.

À propos de la Luohan Academy

Fondé par le groupe Alibaba le 26 juin 2018 à Hangzhou, en Chine, la Luohan Academy est un groupe de réflexion indépendant et un institut de recherche public. Il a été lancé par Jack Ma, fondateur et président exécutif d'Alibaba, et 16 membres du comité universitaire. La Luohan Academy a pour objectif de rassembler les meilleurs penseurs du monde pour qu'ils partagent leurs visions de première main sur l'économie numérique et repoussent ainsi les frontières de la recherche sur la technologie numérique et son impact sur l'humanité. Sa mission est double: comprendre comment la technologie numérique peut contribuer au bien commun et créer une vaste communauté de recherche pour un apprentissage systématique et approfondi qui conduira à de nouveaux paradigmes permettant de résoudre les problèmes les plus urgents de la société numérique.

