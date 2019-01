L'UQAT et les peuples autochtones : Lancement du Plan d'action 2019-2024





ROUYN-NORANDA, QC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a dévoilé aujourd'hui son Plan d'action 2019-2024 en lien avec les peuples autochtones. Ce plan résulte du Chantier peuples autochtones, une démarche d'envergure qui s'est déroulée sur une période d'un an. Un comité de travail composé de représentants des Unités d'enseignement et de recherche, des Écoles et des Instituts de l'UQAT, des services en lien avec les peuples autochtones ainsi que de partenaires autochtones externes fut formé afin de développer un plan d'action porteur pour le développement de partenariats entre l'UQAT et des communautés et des organismes autochtones au Québec, au Canada et à l'international.

La vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création, Mme Manon Champagne, a présenté les grandes lignes et les axes clés du plan d'action. Découlant du Plan de développement 2015-2020 de l'UQAT, plus particulièrement de l'enjeu « Le renforcement des partenariats avec les peuples autochtones », le plan est fondé sur quatre orientations stratégiques soutenues par des axes d'intervention spécifiques, soit :

1. Contribuer au développement des compétences des étudiants autochtones et allochtones :

- Contenu des programmes

- Pédagogie

- Cheminement académique

2. Bonifier l'expérience étudiante des effectifs autochtones et allochtones :

- Services internes de l'UQAT

- Environnement institutionnel

- Services externes à l'UQAT

3. Contribuer, par la recherche et la création, au mieux-être des peuples autochtones :

- Environnement de recherche et de création

- Soutien à la recherche et à la création

4. Contribuer à l'amélioration des relations intercommunautaires :

- Interrelations avec les acteurs des milieux sociaux, économiques et culturels

Des exemples illustrant comment l'UQAT se démarque dans ses partenariats avec les communautés et les organismes autochtones, que ce soit dans sa façon de travailler, dans le développement de ses projets ou dans ses espaces et ses infrastructures, ont également été présentés par différents intervenants. Ainsi, les activités de formation continue, le travail en cogestion et à distance ainsi que le laboratoire de cartographie participative furent présentés par les responsables. Une visite du nouveau laboratoire fut également organisée par son responsable, le professeur Benoit Éthier, professeur à l'École d'études autochtones.

« Le Plan d'action 2019-2024 de l'UQAT en lien avec les Peuples autochtones représente un geste concret pour notre Université afin d'aller encore plus loin et de poursuivre notre développement en consolidant et en bonifiant encore davantage nos partenariats avec les communautés autochtones », a souligné avec fierté la vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création, Mme Manon Champagne, lors du lancement. « L'UQAT est une référence en matière autochtone depuis sa création et, grâce à ce plan d'action innovant, nous continuerons à jouer un rôle prépondérant dans le développement de la formation et de la recherche pour, par et avec les Premières Nations et les Inuit », a ajouté M. Vincent Rousson, vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats.

Pour consulter la version électronique du Plan d'action 2019-2024 L'UQAT et les peuples autochtones, cliquez ici.

