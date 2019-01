Invitation aux médias - Annonce concernant le projet Optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services - Antipsychotiques (OPUS AP)

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant le projet...

Les représentant(e)s des médias sont invités à visiter le Salon DI-TSA 18+, véritable lieu de rencontres et d'information, qui présente un éventail de ressources et de possibilités pour les jeunes adultes de 18 ans et plus qui vivent avec une...