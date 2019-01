L'Institut canadien des évaluateurs annonce le renouvellement de son partenariat avec l'Université Laval pour son Programme d'études professionnelles en évaluation immobilière en langue française au Canada





OTTAWA, Ontario, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) et la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval (FSA ULaval) sont heureux d'annoncer le renouvellement de leur partenariat exclusif visant la prestation en français du Programme d'études professionnelles en évaluation immobilière de l'ICE pour une période additionnelle de 5 ans se terminant en 2022. Ce programme d'études prépare les candidats aux titres professionnels Évaluateur accrédité de l'Institut canadien (AACI) et Évaluateur résidentiel canadien (CRA) décernés par l'Institut.



Le renouvellement de l'entente initiale (premièrement signée en 2015) permet à FSA ULaval de continuer d'offrir en exclusivité au Canada, en français, le Programme d'études professionnelles de l'ICE en évaluation immobilière. FSA ULaval offre en classe et à distance les cours de ses programmes de premier cycle du certificat et du microprogramme en gestion urbaine et immobilière qui conduisent à l'obtention des titres professionnels AACI et CRA. Les cours à distance sont accessibles pour tous les candidats francophones du Canada par le biais d'outils techno-pédagogiques de pointe déployés à FSA ULaval.

« L'ICE est heureux de poursuivre son programme de formation avec FSA ULaval permettant ainsi aux candidats francophones de tout le Canada d'accéder à une formation et d'obtenir leurs titres AACI et CRA dans leur langue maternelle, a déclaré Peter McLean, AACI, P. App, président de l'Institut canadien des évaluateurs. Le programme de FSA ULaval rencontre les exigences rigoureuses en matière de formation de l'ICE et ses objectifs d'apprentissage. Il fournit à nos membres les qualifications, les connaissances et les compétences requises pour réussir sur les marchés immobiliers au Québec, au Canada et dans le monde. » Keith Lancastle, chef de la direction de l'ICE, ajoute que « les partenariats avec les établissements tels FSA ULaval aident à assurer que les professionnels de l'évaluation aient accès à un programme d'éducation le plus rigoureux et pertinent que possible. Cette éducation est ce qui distingue les évaluateurs désignés de l'ICE, considérés comme hautement respectés non seulement au Canada mais aussi à l'échelle du monde. »

Quant à lui, « Le Département de finance, assurance et immobilier de l'Université Laval est fier de poursuivre son entente avec l'ICE et de mettre à profit sa grande expérience dans le domaine de l'enseignement en gestion immobilière », se réjouit Marie-Claude Beaulieu, Ph. D., directrice du Département. Nous sommes heureux d'offrir nos programmes d'études et nos cours à distance en gestion immobilière en vue de l'obtention des titres professionnels CRA et AACI pour les candidats francophones du Canada entier. »

À propos de FSA ULaval

Faisant partie d'un groupe sélect d'écoles détentrices des prestigieux agréments AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) et EQUIS (European Foundation for Management Development), FSA ULaval, la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, attire et forme l'élite du monde des affaires. Visitez FSA ULaval ? Découvrez-nous à www.fsa.ulaval.ca.

À propos de l'ICE

Fondé en 1938, l'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 400 membres au Canada et partout le monde. L'Institut accorde les titres prestigieux Évaluateur accrédité de l'Institut canadien (AACI) et Évaluateur résidentiel canadien (CRA). Pour en savoir plus, visitez www.AICanada.ca.

