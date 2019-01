Le Reb-M, édulcorant à la feuille de stévia non-OGM, est approuvé en Australie et Nouvelle-Zélande





RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 24 janvier 2019 /CNW/ - Sweegen, Inc., fournisseur d'édulcorants naturels sans OGM à base de stévia, a annoncé que la Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) a, après examen, approuvé l'édulcorant stévia BESTEVIA® Reb M comme additif alimentaire dans l'Amendement no 183 publié le 23 janvier 2019.

Cette décision intervient à la suite d'une évaluation détaillée de l'innocuité, effectuée par la FSANZ, et après modification de la spécification actuelle de Rebaudioside M, conformément aux normes alimentaires australiennes et néo-zélandaises, afin d'inclure le BESTEVIA Reb M de Sweegen, produit élaboré suivant un procédé de bioconversion unique à base de feuilles de stévia.

BESTEVIA Reb M est un édulcorant stévia de haute pureté, non calorique, au goût de sucre franc, qui peut remplacer jusqu'à 100% le sucre ou les édulcorants artificiels dans les boissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les aliments nutritifs, entre autres applications. Sweegen offre également dans d'autres pays le Reb-D à la feuille de stévia et son tout dernier édulcorant stévia, BESTEVIA e+, qui sont tous d'excellents choix pour la réduction du sucre, grâce à leur goût sucré franc, proche du sucre.

Sweegen se réjouit à la perspective de collaborer avec les producteurs d'arômes sur place et, partant, de soutenir des projets de réduction de sucre localement. Dans un contexte où la tendance mondiale s'oriente vers les labels propres, cela ne peut que favoriser les ingrédients naturels, sans OGM et durables, comme le BESTEVIA Reb M de Sweegen.

Commentant la nouvelle, Katharina Pueller, directrice du portefeuille d'édulcorants naturels chez Sweegen, a déclaré : « Nous sommes ravis d'offrir en ce moment en Australie et Nouvelle-Zélande notre édulcorant stévia au goût délicieux, projet non-OGM vérifié. Le Reb-M est le premier de nos édulcorants stévia à avoir été approuvé, et d'autres approbations sont en cours. Notre équipe d'applications interne peut également aider les entreprises du secteur des aliments et des boissons à trouver la solution d'édulcorant idéale pour rendre leurs produits de consommation plus compétitifs tout en respectant les préférences gustatives des consommateurs. »

À propos de SweeGen

SweeGen, Inc. se consacre au développement, à la production et à la distribution d'édulcorants non caloriques pour les industries alimentaires, aromatiques et des boissons. Le pipeline robuste de produits SweeGen, ainsi que le portefeuille de propriété intellectuelle, la capacité de fabrication spécialisée et les activités de recherche et développement jettent les bases de l'innovation et de la fourniture d'édulcorants de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à l'adresse info@sweegen.com et consulter le site Web de SweeGen à l'adresse www.sweegen.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres déclarations, des déclarations concernant les perspectives d'avenir pour Sweegen. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de Sweegen. Les risques et incertitudes pertinents incluent ceux mentionnés dans les dépôts historiques de Sweegen auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement de ceux exprimés ou évoqués dans les déclarations prospectives et devraient donc être soigneusement pris en compte. Sweegen n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouvelles informations ou d'événements ou de développements futurs.

