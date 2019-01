Des leaders européens présents dans le classement OTCQX Best 50 de 2019 d'OTC Markets Group





NEW YORK, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM), opérateur des marchés financiers OTCQX®, OTCQB® et Pink® pour 10 000 titres américains et internationaux, a annoncé aujourd'hui le classement OTCQX® Best 50 de 2019 (Les 50 meilleures sociétés OTCQX de 2019), un classement des sociétés OTCQX ayant affiché le meilleur rendement lors de la précédente année civile.

Le classement OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 meilleures sociétés américaines et internationales cotées sur l'OTCQX Best Market, qui se fonde sur une pondération égale du rendement total sur un an et de la croissance moyenne quotidienne du volume en dollars. Les sociétés présentes dans le classement OTCQX Best 50 de 2019 ont été classées en fonction de leur rendement au cours de l'année civile 2018.

«?OTC Markets Group félicite ses émetteurs européens d'avoir été nommés dans le classement réputé OTCQX Best 50 de cette année. Les transactions croisées sur l'OTCQX Best Market renforcent l'engagement à fournir les plus hauts niveaux de transparence afin de consolider leur visibilité aux États-Unis et de cibler efficacement les investisseurs américains?», a déclaré Jason Paltrowitz, directeur, OTC Markets Group International Ltd. et vice-président exécutif, Services aux entreprises. «?Avec l'ouverture récente de notre bureau de Londres, nous sommes impatients de continuer à travailler en partenariat avec ces leaders de l'industrie afin d'étendre notre présence internationale et nos capacités de services aux entreprises dans la région.?»

OTC Markets est fier de reconnaître les leaders européens suivants qui illustrent l'étendue et la portée mondiale de notre marché premium OTCQX. Le classement OTCQX Best 50 est composé de 26 sociétés cotées à l'étranger réalisant des transactions croisées sur 11 bourses étrangères représentant 9 pays, dont les sociétés européennes suivantes :

Anglo American plc (OTCQX : AAUKF, NGLOY) (LSE : AAL)

(OTCQX : AAUKF, NGLOY) (LSE : AAL) Zurich Insurance Group Ltd (OTCQX : ZURVY, ZFSVF) (SIX : ZURN)

(OTCQX : ZURVY, ZFSVF) (SIX : ZURN) J Sainsbury plc (OTCQX : JSAIY, JSNSF) (LSE : SBRY)

(OTCQX : JSAIY, JSNSF) (LSE : SBRY) Experian plc (OTCQX : EXPGY, EXPGF) (LSE : EXPN)

(OTCQX : EXPGY, EXPGF) (LSE : EXPN) adidas AG (OTCQX : ADDYY, ADDDF) (FRA : ADS)

(OTCQX : ADDYY, ADDDF) (FRA : ADS) Roche Holding Ltd (OTCQX : RHHBY, RHHBF, RHHVF) (SIX : ROG, RO)

(OTCQX : RHHBY, RHHBF, RHHVF) (SIX : ROG, RO) Deutsche Telekom AG (OTCQX : DTEGY, DTEGF) (FRA : DTE)

(OTCQX : DTEGY, DTEGF) (FRA : DTE) Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (OTCQX : ADRNY, AHODF) (Euronext Amsterdam: AD)

La liste complète du classement des sociétés OTCQX Best 50 de 2019 :

Rang Société Symbole 1 Largo Resources Ltd. (OTCQX :LGORF) (TSX : LGO) 2 CannaRoyalty Corp. (OTCQX : ORHOF) (CSE : OH) 3 iAnthus Capital Holdings, Inc. (OTCQX : ITHUF) (CSE : IAN) 4 Organigram Holdings, Inc. (OTCQX : OGRMF) (TSX-V : OGI) 5 Freedom Holding Corp. (OTCQX :FRHC) 6 Patriot One Technologies Inc. (OTCQX : PTOTF) (TSX-V :PAT) 7 Avita Medical Ltd. (OTCQX : AVMXY) (ASX : AVH) 8 Western Uranium & Vanadium Corp. (OTCQX : WSTRF) (CSE : WUC) 9 TFI International Inc. (OTCQX : TFIFF) (TSX : TFII) 10 Midas Gold Corp (OTCQX : MDRPF) (TSX : MAX) 11 Corvus Gold, Inc. (OTCQX : CORVF) (TSX : KOR) 12 Repro Med Systems, Inc. (OTCQX : REPR) 13 Fentura Financial, Inc. (OTCQX : FETM) 14 Lyons Bancorp, Inc. (OTCQX : LYBC) 15 GreenPower Motor Company Inc. (OTCQX : GPVRF) (TSX-V : GPV) 16 Computer Services, Inc. (OTCQX : CSVI) 17 Gazprom Neft PJSC (OTCQX : GZPFY) (MOEX : GAZP) 18 First Advantage Bancorp. (OTCQX : FABK) 19 Dacotah Banks, Inc. (OTCQX : DBIN) 20 Croghan Bancshares, Inc. (OTCQX : CHBH) 21 Localiza Rent A Car SA (OTCQX : LZRFY) (B3 : RENT3) 22 Communities First Financial Corporation (OTCQX : CFST) 23 Marquette National Corp. (OTCQX : MNAT) 24 Teranga Gold Corporation (OTCQX : TGCDF) (TSX : TGZ) 25 Stereotaxis, Inc. (OTCQX : STXS) 26 Anglo American plc (OTCQX : AAUKF, NGLOY) (LSE : AAL) 27 Mountain Commerce Bancorp Inc. (OTCQX : MCBI) 28 K92 Mining Inc (OTCQX : KNTNF) (TSX-V : KNT) 29 Zurich Insurance Group Ltd (OTCQX : ZURVY, ZFSVF) (SIX : ZURN) 30 Sono-Tek Corp. (OTCQX : SOTK) 31 NASB Financial, Inc. (OTCQX : NASB) 32 J Sainsbury plc (OTCQX : JSAIY, JSNSF) (LSE : SBRY) 33 Sturgis Bancorp, Inc. (OTCQX : STBI) 34 Experian plc (OTCQX : EXPGY, EXPGF) (LSE : EXPN) 35 Farmers & Merchants Bancorp (OTCQX : FMCB) 36 Dyadic International, Inc. (OTCQX : DYAI) 37 Blue Dolphin Energy Co. (OTCQX : BDCO) 38 Citba Financial Corp. (OTCQX : CBAF) 39 Wal-Mart De Mexico S.A.B. de C.V. (OTCQX : WMMVY) (BMV : WALMEX) 40 Wayne Savings Bancshares, Inc. (OTCQX : WAYN) 41 adidas AG (OTCQX : ADDYY, ADDDF) (FRA : ADS) 42 GrandSouth Bancorporation (OTCQX : GRRB) 43 Roche Holding Ltd (OTCQX : RHHBY, RHHBF, RHHVF) (SIX : ROG, RO) 44 Mars Bancorp, Inc. (OTCQX : MNBP) 45 Harleysville Financial Corp. (OTCQX : HARL) 46 Deutsche Telekom AG (OTCQX : DTEGY, DTEGF) (FRA : DTE) 47 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (OTCQX : ADRNY, AHODF) (Euronext Amsterdam : AD 48 Capital Properties, Inc. (OTCQX : CPTP) 49 JBS S.A. (OTCQX : JBSAY) (JBSS3.SA) 50 Smith-Midland Corp. (OTCQX : SMID)

OTC Markets Group a appliqué les critères suivants aux 410 sociétés cotées sur OTCQX le 31 décembre 2018 afin de déterminer quelles sociétés étaient éligibles au classement OTCQX Best 50 de 2019 :

négociée sur OTCQX le 31 décembre 2018

cours de clôture de l'action de 0,25 $ ou plus le 31 décembre 2018

rendement annuel total positif en 2018

volume en dollars des transactions égal ou supérieur à 500 000 $ en 2018

n'est pas une «?valeur à quatre sous?» ( penny stock ) au 31 décembre 2018, au sens de la règle de la SEC 3a51-1 de la loi Securities Exchange Act de 1934

) au 31 décembre 2018, au sens de la règle de la SEC 3a51-1 de la loi Securities Exchange Act de 1934 membre de l'indice composé OTCQX au 31 décembre 2018

Pour plus de détails sur le classement OTCQX Best 50 de 2019, consultez https://www.otcmarkets.com/files/2019_OTCQQX_Best_50.pdf

Les actions d'OTC Markets Group Inc. se négocient sur le marché OTCQX Best Market, cependant la société s'est retirée du classement. OTC Markets Group se réserve le droit d'omettre du classement les sociétés qui ne répondent plus aux normes de transparence du marché OTCQX et de diffusion à grande échelle des informations et des divulgations financières.

Le classement OTCQX Best 50 est à titre d'information seulement. Ni OTC Markets Group Inc. ni ses sociétés affiliées ne recommandent d'acheter ou de vendre des titres ni ne font de déclarations sur la situation financière d'une société. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et évaluer soigneusement les sociétés avant d'investir.

À propos d'OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market pour 10 000 titres américains et internationaux. Par le biais d'OTC Link® ATS et d'OTC Link ECN, nous connectons un réseau diversifié de courtiers qui fournissent des services de liquidité et d'exécution. Nous permettons aux investisseurs de négocier facilement par l'intermédiaire du courtier de leur choix et nous donnons aux entreprises les moyens d'améliorer la qualité des informations à la disposition des investisseurs.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous créons des marchés mieux informés et plus efficaces, visitez le site www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS et OTC Link ECN sont des systèmes de négociation parallèles régulés par la SEC et exploités par OTC Link LLC, membre de la FINRA/SIPC.

S'abonner au flux RSS d'OTC Markets

Contact presse :

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 12:35 et diffusé par :