Salon montréalais DI-TSA 18 ans et plus : quoi faire après le parcours scolaire?





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant(e)s des médias sont invités à visiter le Salon DI-TSA 18+, véritable lieu de rencontres et d'information, qui présente un éventail de ressources et de possibilités pour les jeunes adultes de 18 ans et plus qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

L'événement constitue une première collaboration d'organisation d'un salon d'une telle ampleur entre le milieu communautaire en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme de Montréal et le réseau de la santé. Il témoigne d'un véritable travail de partenariat entre les différents acteurs du milieu, autant scolaire, de l'emploi et de la santé, gouvernemental que communautaire, afin de soutenir les jeunes ayant une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme dans leur parcours.

Mercredi 30 janvier 2019, de 12h à 21h

Centre St-Pierre

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7

Vous aurez l'occasion d'échanger avec plus de 40 employeurs, organismes communautaires, centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), commissions scolaires et avec les organisateurs du Salon.

Ghislaine Goulet, coordonnatrice du Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle (CRADI) et Manon Lusignan du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal parleront des services existants à Montréal en DI-TSA à 12h, 15h et 18h30.

www.salonditsa.ca

SOURCE Salon DI-TSA 18+

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 12:38 et diffusé par :