L'édulcorant à base de feuilles de stévia sans OGM Reb M approuvé en Australie et en Nouvelle-Zélande





RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Sweegen, Inc., fournisseur d'édulcorants naturels sans OGM à base de stévia, a annoncé que la Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) avait évalué et approuvé l'édulcorant à base de feuilles de stévia Reb M BESTEVIA®, pour une utilisation en tant qu'additif alimentaire dans l'amendement n°183 émis le 23 janvier 2019.

Après avoir effectué une évaluation de sécurité détaillée, la FSANZ a amendé la spécification actuelle du rébaudioside M dans le code des normes alimentaires en Australie et en Nouvelle-Zélande, afin d'inclure le Reb M BESTEVIA de Sweegen, qui est produit via un processus de bioconversion unique basé sur les feuilles de stévia.

Le Reb M BESTEVIA est un édulcorant à base de stévia non calorique et présentant une pureté élevée, qui offre un goût net semblable au sucre capable de remplacer jusqu'à 100 % du sucre ou des édulcorants artificiels contenus dans les boissons, les produits laitiers, les pâtisseries et les produits nutritionnels, entre autres applications. Sweegen propose également le Reb D à base de stévia ainsi que son tout nouveau édulcorant à base de stévia BESTEVIA e+ dans d'autres pays, qui constituent tous d'excellents choix pour réduire sa consommation de sucre, grâce à un goût sucré net, qui se rapproche le plus du goût du sucre.

Sweegen entend travailler aux côtés d'aromaticiens locaux pour soutenir les projets de réduction du sucre à l'échelle locale. La tendance mondiale axée sur les labels propres soutient l'utilisation d'ingrédients durables, naturels et non OGM, tels que le Reb M BESTEVIA de Sweegen.

« Nous sommes ravis d'offrir désormais en Australie et en Nouvelle-Zélande notre édulcorant à base de stévia au goût exceptionnel, qui est labellisé non-GMO Project Verified. Le Reb M est le premier de nos édulcorants à base de stévia à être approuvé, d'autres autorisations étant en cours. Notre équipe d'applications en interne peut également aider les sociétés de produits alimentaires et de boissons à trouver la solution d'édulcorant parfaite pour rendre leurs produits de consommation plus compétitifs, tout en répondant aux préférences des consommateurs en termes de goût », a déclaré Katharina Pueller, directrice de l'activité des édulcorants naturels, chez Sweegen.

À propos de SweeGen

SweeGen, Inc. s'engage dans le développement, la production et la distribution d'édulcorants non caloriques pour les secteurs des produits alimentaires, des arômes et des boissons. La gamme robuste de produits de SweeGen, son portefeuille de propriété intellectuelle, ses capacités de fabrication dédiées ainsi que sa R&D constituent le fondement de l'innovation et de la délivrance d'édulcorants de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez contacter info@sweegen.com et rendez-vous sur le site Web de SweeGen, www.sweegen.com.

Mise en garde relative aux déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, qui comprennent, entre autres, des déclarations relatives aux perspectives futures de Sweegen. Bien que ces déclarations se fondent sur des attentes actuelles, elles sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et échappent au contrôle de Sweegen. Les risques et incertitudes en question incluent ceux énoncés dans les dépôts historiques de Sweegen auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes sont susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par rapport à ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles, et doivent par conséquent être attentivement considérés. Sweegen n'assume aucunement l'obligation d'actualiser les déclarations prévisionnelles quelles qu'elles soient à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 12:02 et diffusé par :