Le Canada investit dans une technologie solaire de pointe en Alberta





CALGARY, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise l'avantage que nous confèrent nos ressources naturelles pour renforcer notre compétitivité et stimuler notre économie. Il s'efforce notamment d'intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique pour créer de bons emplois dans la classe moyenne pour les Canadiennes et les Canadiens.



Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui des fonds pour la construction d'un nouveau parc solaire, près de Suffield, dans le sud-est de l'Alberta. Ce parc, d'une capacité de 23 mégawatts, utilisera une technique novatrice qui permettra à chaque panneau solaire de capter l'énergie sur ses deux faces en suivant la trajectoire journalière du soleil.

Canadian Solar et sa filiale, la société en commandite Suffield Solar, sont les propriétaires et concepteurs du projet solaire Suffield, auquel travailleront environ 250 personnes pendant la construction. Le parc solaire permettra d'alimenter quelque 7 400 foyers par année, de réduire la pollution associée à la production d'électricité en Alberta et de faire la démonstration du potentiel des panneaux solaires à double face au Canada.

Le Programme des énergies renouvelables émergentes de Ressources naturelles Canada investit 15,3 millions de dollars sur deux ans dans le projet Suffield, évalué à 49 millions de dollars. Doté d'un budget de 200 millions, le Programme fait partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada, de plus de 180 milliards de dollars.

Citations

« En développant notre expertise, en créant de l'emploi et en allant de l'avant avec de nouvelles technologies dans des industries en plein essor comme celle de l'énergie solaire, nous contribuerons à assurer la réussite du Canada. En plus de fournir de nouvelles sources d'électricité au réseau, une meilleure connaissance des énergies renouvelables contribuera à favoriser l'investissement et le soutien pour ce secteur au niveau des provinces, des territoires, des municipalités et des services publics. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« Nous sommes ravis de faire équipe avec RNCan pour ce projet qui mettra en démonstration notre toute dernière technologie solaire dans des modules à double face ultraperformants. Nous tenons à remercier le ministère pour son soutien au développement de solutions énergétiques propres et durables en Alberta. Canadian Solar est un fournisseur hors pair de solutions pour la filière solaire, basé en Ontario. Partout dans le monde, l'aménagement de parcs solaires est un secteur d'activité émergent qui réalise son fort potentiel de création d'emploi pendant la construction, l'exploitation et la maintenance. Canadian Solar tient résolument à promouvoir le développement durable au Canada. »

Shawn Qu, Ph. D.

PDG, Canadian Solar



Quelques faits

Cette nouvelle technologie solaire améliorera la production d'électricité, même en présence de neige, et accroîtra la fiabilité du réseau pendant les mois d'hiver. Sa nouvelle conception augmentera de 10 à 15 % l'efficience de la production d'énergie.

Le Programme des énergies renouvelables émergentes offre jusqu'à 200 millions de dollars en appui à la diversification du portefeuille de sources d'énergie renouvelable commercialement viables dont les provinces et les territoires disposent pour réduire les émissions de GES de leur secteur de l'électricité.

Dans le cadre de son plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada consacrera plus de 180 milliards de dollars sur douze ans à des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

Liens pertinents

