Échec de Téo Taxi : les gouvernements doivent cesser de jouer aux banquiers





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La nouvelle de ce matin selon laquelle Téo Taxi est lourdement déficitaire et que la maison mère Taxelco se placera sous la protection de la loi de la faillite devrait servir d'avertissement aux gouvernements, qui ont tendance à vouloir jouer aux banquiers avec l'argent des contribuables, rappelle l'IEDM.

«?L'État ne devrait pas jouer un rôle d'investisseur ou de banquier pour la simple raison suivante : il arrive régulièrement que les investisseurs privés se trompent et échouent, mais alors, ils le font avec leur propre argent ou avec celui qui leur a été confié volontairement. Par contre, quand c'est l'État qui "mise" l'argent des contribuables, c'est généralement sans le consentement de ces derniers. De plus, une bonne partie des revenus de l'État est soutirée à des travailleurs dont les revenus sont modestes et qui triment dur pour leur argent?», explique Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

Rappelons que Téo Taxi a reçu des subventions de 5 millions $ du ministère de l'Environnement et de 4,5 millions $ du Ministère de l'Économie et de l'Innovation. La Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité du Québec sont également bailleurs de fonds de l'entreprise.

«?Si le gouvernement tient vraiment à aider les entreprises, une approche plus efficace et plus équitable serait de diminuer le fardeau fiscal de toutes les entreprises, au lieu de tenter de choisir des "gagnants" et des "perdants". Laissons les investisseurs privés - et non les contribuables - faire ce choix et prendre le risque de se tromper ou non?», conclut Michel Kelly-Gagnon.

