La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles fête 50 ans de santé et de solidarité

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles souffle cette année 50 chandelles. Elle s'engage, pour les 50 prochaines années, à continuer de lutter contre les inégalités sociales en santé et défendre l'accès universel à un système de santé public. Pour l'occasion, la marraine et le parrain du 50e anniversaire, Mme Françoise David et Dr Richard Massé, unissent leurs voix pour reconnaître le caractère unique de la Clinique et promouvoir son modèle de santé citoyen et communautaire.

La Clinique a été créée en 1968 par des étudiant-e-s en médecine, en soins infirmiers et en sociologie de l'Université McGill, préoccupés par le peu de services de santé offerts dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Ces étudiant-e-s se sont inspirés entre autres des cliniques populaires mises sur pied dans certains quartiers pauvres des États-Unis qui, en plus de fournir des soins, établissaient un lien entre les conditions socio-économiques et l'état de santé de la population. Malgré les fusions et les bouleversements dans le réseau de la santé et des services sociaux, la population de Pointe-Saint-Charles s'est toujours mobilisée, à travers les décennies, pour préserver l'autonomie et la mission originale de la Clinique.

La Clinique communautaire est une organisation à échelle humaine qui a développé au fil des ans une connaissance fine des besoins de sa population. Elle fait de la prévention la pierre angulaire de ses interventions. Pour le parrain du 50e anniversaire, Dr Richard Massé, il s'agit d'une pratique exemplaire : « La Clinique a toujours favorisé une vision globale de la santé qui agit sur les déterminants sociaux affectant les conditions de vie des résidant-e-s de Pointe-Saint-Charles. Soigner n'est pas tout; il faut travailler en amont et promouvoir la santé sous toutes ses formes. »

La Clinique fait plus qu'offrir des soins et des services. Elle défend aussi le droit à la santé. Ce qui la distingue des autres établissements de santé, selon Mme David, ce sont toutes les luttes qu'elle a menées, tant locales que nationales, visant à réduire les iniquités sociales. « La Clinique, c'est 50 ans de prise de parole pour la défense de droits économiques et sociaux auprès des personnes les plus vulnérables. C'est aussi 50 ans de mobilisation pour contrer la privatisation du système de santé et garantir un accès universel à des soins et des services de qualité, sans devoir piger dans le portefeuille des patients-e-s. »

Il faut rappeler que la Clinique est le fruit de l'implication des citoyen-ne-s de Pointe-Saint-Charles depuis ses premiers balbutiements. Encore aujourd'hui, son conseil d'administration est entièrement composé de personnes résidant dans le quartier. « Les citoyen-ne-s ont toujours occupé une place prépondérante au sein de la Clinique, car les impliquer de près dans la gouvernance nous assure d'être à l'écoute de leurs besoins », explique Mme Josée Ann Maurais, présidente du conseil d'administration. « De plus, cela permet à chacun-e de se responsabiliser et de développer sa capacité à agir personnellement et collectivement sur sa santé », renchérit-elle.

« La Clinique communautaire est l'emblème de la solidarité et des luttes d'un quartier qui n'a jamais cessé de se battre pour obtenir des services auxquels il a droit, ajoute le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais. Grâce à son enracinement dans Pointe-Saint-Charles, elle continue d'offrir des services de proximité grandement appréciés. »

Forte de ses 50 années de succès, la Clinique assume fièrement sa différence. Dans les décennies à venir, elle compte bien, de concert avec ses membres, ses partenaires et ses usager-e-s, demeurer vivante et pertinente, et continuer d'écrire son histoire comme elle l'entend.

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est un organisme de santé administré par les citoyen-ne-s. Elle offre des services préventifs et curatifs à la population de Pointe-Saint-Charles et la mobilise sur des enjeux de santé afin d'améliorer leurs conditions de santé à court et long terme.

