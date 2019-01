Les négociations commencent à Montréal entre le Conseil national 4000 d'Unifor et le CN





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Les négociations de cinq nouvelles conventions collectives ont débuté ce matin à Montréal entre le Conseil national 4000 d'Unifor et le CN et CN Transportation Ltd.

« Nos travailleurs dévoués du secteur ferroviaire ont fait du CN l'entreprise rentable qu'elle est aujourd'hui et nous chercherons à obtenir leur juste part des salaires et des avantages sociaux dans le cadre de ces négociations », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Le Conseil représente 3 300 travailleuses et travailleurs ferroviaires au Canada, notamment au CNTL, aux gares intermodales et au Savage Alberta Railway du CN.

Les quatre comités de négociation du Conseil d'Unifor négocient ensemble et sont déterminés à obtenir des gains au chapitre des règles de travail, des salaires et des avantages sociaux.

« Nous négocions stratégiquement ensemble pour répondre aux besoins de nos membres, qui sont au coeur des profits records que le CN continue d'engranger. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 11:47 et diffusé par :