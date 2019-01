Appui à l'entreprise AddÉnergie - Le gouvernement du Québec soutient l'électrification des transports





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme sa volonté de soutenir le développement des transports électriques en annonçant une aide financière de 4,5 millions de dollars à l'entreprise AddÉnergie. Ce montant appuiera la réalisation d'un projet estimé à 30 millions de dollars sur trois ans, auquel la Caisse de dépôt et placement du Québec et le ministère des Ressources naturelles du Canada contribuent également. En tout, 130 emplois seront ainsi créés au cours des trois prochaines années.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Ce soutien gouvernemental permettra à AddÉnergie de doubler la capacité de production de son usine de Shawinigan, de mettre au point une nouvelle génération de bornes de recharge électrique et de développer de nouvelles fonctionnalités pour son logiciel de gestion de réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'entreprise souhaite aussi pénétrer le marché américain et poursuivre le développement du réseau canadien des bornes de recharge. Elle vise ainsi à devenir un fournisseur de solutions majeur en Amérique du Nord.

« Le gouvernement du Québec travaille à créer un environnement favorable à la transition des véhicules à essence et diesel vers les véhicules électriques. Nous souhaitons ainsi favoriser l'électrification des transports et assurer le développement de la filière industrielle liée à ce secteur en effervescence et hautement stratégique. C'est en soutenant des projets comme celui d'AddÉnergie que nous y arriverons. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« AddÉnergie est un chef de file nord-américain en matière de recharge de véhicules électriques et compte parmi les entreprises qui font rayonner l'expertise technologique du Québec. Grâce à notre appui, elle conservera sa position de leader dans ce secteur d'avenir et contribuera à l'atteinte des objectifs du Québec relativement à l'électrification des transports, l'une des voies à emprunter pour réduire notre empreinte carbone. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets comme celui d'AddÉnergie, qui permettent de développer une expertise canadienne et de démontrer de nouvelles technologies innovantes en matière d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Notre gouvernement continue de soutenir des projets qui réduisent la pollution, nous incitent à faire de nouveaux choix en matière de transport et créent des emplois durables et de qualité partout au pays. »

Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

Fondée en 2009, AddÉnergie fabrique des bornes de recharge et développe des logiciels de gestion de réseau pour tous les segments de marché (résidentiel, commercial et public). Son siège social et son centre national des opérations sont situés à Québec, et tous ses produits sont assemblés à son usine de Shawinigan .

. L'entreprise exploite le réseau de recharge de véhicules électriques le plus vaste au Canada , le réseau FLO, en plus d'être un fournisseur d'infrastructures et un opérateur de réseaux tiers, dont le Circuit électrique (Québec) et le Réseau branché (Nouveau-Brunswick).

, le réseau FLO, en plus d'être un fournisseur d'infrastructures et un opérateur de réseaux tiers, dont le Circuit électrique (Québec) et le Réseau branché (Nouveau-Brunswick). Le Programme de démonstrations d'infrastructures pour véhicules électriques a pour but de soutenir les démonstrations d'infrastructures novatrices de prochaine génération pour la recharge des véhicules électriques.

