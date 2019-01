SI Group nomme Rich Preziotti à la tête de la division Additifs





Cette nomination vient consolider le positionnement déjà robuste de la division Additifs, rehaussé par une intégration en amont

SCHENECTADY, New York, 24 janvier 2019 /CNW/ - SI Group, l'un des principaux concepteurs et fabricants au monde d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques et pharmaceutiques, annonce aujourd'hui la nomination de Rich Preziotti à titre de vice-président directeur et président, Additifs. Cette nomination survient après la clôture de l'acquisition de SI Group réalisée le 15 octobre 2018 par SK Capital Partners, une firme d'investissement privé privilégiant les secteurs des matériaux de spécialité, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques. La transaction englobait la combinaison de SI Group avec Addivant, une entreprise financée par capital-risque de SK Capital depuis 2013 et un important producteur mondial d'additifs de spécialité.

Preziotti arrive à SI Group avec près de 30 ans d'expérience, lui qui a récemment occupé les fonctions de président et chef de la direction à Vertellus, une société mondiale dédiée aux produits chimiques de spécialité. Auparavant, il a travaillé à Honeywell, assumant divers postes de direction. Preziotti est diplômé d'Union College où il a décroché un baccalauréat en sciences spécialisé en génie électrique. Il est aussi titulaire d'un MBA de la Columbia Business School. « Rich s'est illustré à maintes reprises par des réalisations impressionnantes, dirigeant des entreprises mondiales, des projets de fusions et d'acquisitions et des initiatives de croissance stratégiques », souligne Frank Bozich, chef de la direction de SI Group. « Avec l'arrivée de Rich au sein de notre équipe de haute direction, nous sommes en bonne posture pour réaliser notre potentiel à titre de géant mondial des additifs de spécialité. »

Concurremment à ces changements, John Steitz, ancien chef de la direction de la division Additifs de SI Group, a annoncé son intention de se retirer de la société. Steitz a joué un rôle déterminant dans l'intégration de SI Group au sein d'Addivant lors du processus d'acquisition de SK Capital en 2018. « La détermination de John lors du processus d'intégration a été indispensable à notre organisation », affirme Frank Bozich, chef de la direction de SI Group. « Son apport à notre organisation a été marquant et durable; nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. »

Voici d'autres changements apportés à l'équipe de direction :

Paul Tilley devient le vice-président directeur et président, Intermédiaires chimiques et résines industrielles

devient vice-président, Développement corporatif Suresh Kalra devient vice-président, Résines industrielles et spécialisées

À PROPOS DE SI GROUP

SI Group est un important fabricant et concepteur mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques et pharmaceutiques qui jouit d'une position solide au sein des marchés des plastiques, des champs pétrolifères, des caoutchoucs, des carburants et des lubrifiants, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des résines industrielles. Les solutions de SI Group sont essentielles à la qualité et à la performance d'innombrables produits industriels et de biens de consommation. Établie à Schenectady, dans l'État de New York, l'entreprise SI Group exploite 30 établissements de fabrication répartis sur cinq continents; ses ventes annuelles sont d'environ 2 milliards de dollars et elle compte au?delà de 3?000 employés dans le monde entier. SI Group est une entreprise financée par capital-risque appartenant à SK Capital Partners. En 2018, SI Group a reçu sa troisième certification argent en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis et se classe, à cet égard, dans la première tranche de 7 % parmi plus de 45?000 entreprises dans le monde entier. SI Group est The Substance Inside (la substance intérieure). Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.siigroup.com.

