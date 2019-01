Mois de l'histoire des Noirs - Montréal-Nord convie la population à une série d'activités pour mieux faire connaître la contribution des communautés noires à l'arrondissement





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous (UIPT) et plusieurs organismes partenaires s'unissent pour une deuxième année afin de mettre sur pied une programmation d'activités destinées à mettre en valeur l'apport culturel, social et économique des communautés noires à notre société. Lancement d'un livre, causeries, rencontre d'artistes, contes, conférences, vernissages, concert de jazz, théâtre jeunesse et cinéma seront à l'affiche au cours du mois de février.

« Notre arrondissement est fier de souligner l'importante contribution des membres des communautés noires, principalement d'origine haïtienne, à notre histoire, mais surtout à notre société aujourd'hui puisque le quart de notre population fait partie de ces communautés », a affirmé Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement. « Nous lançons à l'ensemble des citoyennes et citoyens de Montréal-Nord une invitation chaleureuse à venir découvrir la programmation exceptionnelle que nous offrons en février et ainsi, à mieux connaître et apprécier la riche diversité culturelle de nos quartiers », a ajouté Mme Black.

« Engagés depuis six ans déjà dans la tenue et la promotion d'activités autour du Mois de l'histoire des Noirs, nous sommes heureux du thème choisi cette année au Québec : Voix d'émancipation. Plusieurs événements de notre programmation aborderont ce sujet et mettront la femme à l'honneur, dans toute sa force, sa sensibilité et sa résilience », a indiqué M. Ousseynou Ndiaye, directeur général d'Un itinéraire pour tous.

Une programmation de 20 activités pour tous les goûts et tous les âges

SOIRÉE DE LANCEMENT avec animation, musique, danse, remise de prix

Vendredi 1er février, 17 h, Maison culturelle et communautaire (MCC)

Activité d'Un itinéraire pour tous

PROJECTION du film La Martinique, seconde patrie du Konpa...?, de Miguel Octave

Vendredi 1er février, 20 h, MCC

Activité de l'arrondissement

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - Étoiles noires

Mercredi 6 février, 17 h à 20 h, CJE Bourassa-Sauvé

Activité du CJE Bourassa-Sauvé

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION Anthony Phelps et Haïti littéraire, une exposition du CIDIHCA

Jeudi 7 février, 18 h, bibliothèque de la MCC - Exposition en cours jusqu'au 27 février

Activité de l'arrondissement

DISCUSSION AVEC ANIMATION - La femme noire contemporaine

Vendredi 8 février, 17 h à 20 h, MCC

Activité d'Un itinéraire pour tous

VERNISSAGE-CAUSERIE - Palette vivante, par Marie-Lucienne Marcelin

Samedi 9 février, 14 h à 16 h, bibliothèque Henri-Bourassa

Activité de l'arrondissement

THÉÂTRE JEUNESSE - Mwana et le secret de la tortue, par le Théâtre à l'Envers

Dimanche 10 février, 14 h , MCC

Activité de l'arrondissement, pour les 3 à 7 ans et leurs parents

CONTE ET MUSIQUE - La femme noire, avec Joujou Turenne

Mercredi 13 février, 17 h, CJE Bourassa-Sauvé

Activité du CJE Bourassa-Sauvé

RENCONTRE de personnalités inspirantes et speed dating professionnel

Vendredi 15 février, 17 h, MCC

Activité de l'arrondissement, pour les jeunes de 15 à 17 ans, sur réservation

CONTE - Tortue et les bêtes-à-ailes, avec Joujou Turenne

Samedi 16 février, 14 h, Bibliothèque de la MCC

Activité de l'arrondissement, pour les 7 ans et +

RENCONTRE D'ARTISTE - Le Théâtre noir, avec Quincy Armorer

Dimanche 17 février, 14 h, Bibliothèque de la MCC

Activité de l'arrondissement

PROJECTION du film La couleur pourpre, de Steven Spielberg

Mercredi 20 février, 17 h, CJE Bourassa-Sauvé

Activité du CJE Bourassa-Sauvé

LANCEMENT D'UN LIVRE ET CAUSERIE - L'art de se recréer, par Marie-Denise Douyon

Jeudi 21 février, 17 h à 19 h, MCC

Activité de l'arrondissement

SOIRÉE INTERCULTURELLE - Fenêtre sur le monde, avec dégustations, animation et spectacle

Vendredi 22 février, 17 h à 20 h, MCC

Activité d'Un itinéraire pour tous

CONFÉRENCE - Rose-Marie Desruisseau, peintre mystique, par Eddlyn Desruisseau

Samedi 23 février, 14 h, Bibliothèque Yves-Ryan

Activité de l'arrondissement

CONCERT DE JAZZ - Makaya en concert, quintette de jazz créole

Samedi 23 février, 19 h 30, MCC

Activité de l'arrondissement

PROJECTION du film Les figures de l'ombre, de Theodore Melfi

Mardi 26 février, 13 h 30 et 19 h, MCC

Activité de l'arrondissement

SOIRÉE DE PAROLE - Ce soir, on se dit les vraies choses, avec animation et buffet

Jeudi 28 février, 16 h à 20 h, MCC

Activité d'Entre Parents de Montréal-Nord

PUBLICATIONS FACEBOOK - Portraits de femmes noires

Les lundis 4, 11, 18 et 25 février, sur la page Facebook de Coup de pouce jeunesse

Activité de Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - Haïti, un autre regard, par Richarson Dorvil

Du 24 janvier au 24 février, MCC

Activité de l'arrondissement

Pour tous les détails, consultez le site ville.montreal.qc.ca/mtlnord. Bienvenue à tous!

Source : Arrondissement de Montréal-Nord et Un itinéraire pour tous

