Nouveau programme fédéral de l'immigration pour appuyer les emplois de la classe moyenne dans les communautés nordiques et rurales





OTTAWA, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les stratégies en matière d'immigration qui permettront aux petites communautés d'assurer leur vitalité économique, sociale et démographique.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé la création du Projet pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, un programme fédéral d'immigration sur cinq ans, qui fait participer des communautés et des gouvernements provinciaux et territoriaux sélectionnés. Ceux-ci travaillent à appuyer les communautés participantes afin d'avoir accès à une gamme de services de soutien qui permettront aux nouveaux arrivants de s'établir au sein de la collectivité locale.

Les communautés rurales et du Nord sont confrontées à des défis démographiques et économiques particuliers, notamment l'exode des jeunes, le vieillissement des populations et les pénuries de travailleurs. La majorité des nouveaux arrivants qui participent aux programmes d'immigration économique fédéraux existants choisissent de s'installer dans les grands centres urbains plutôt que dans les petites collectivités. Par conséquent, les petites communautés canadiennes ont demandé au gouvernement de les aider à attirer et à retenir des immigrants qualifiés dans leur région.

Ce programme d'immigration économique novateur cherche à expérimenter de nouvelles approches axées sur les communautés afin de combler les besoins diversifiés du marché du travail dans les petites collectivités. Cette initiative mise sur le succès du Programme pilote d'immigration au Canada atlantique qui a été lancé en mars 2017 pour aider à stimuler la croissance économique dans la région de l'Atlantique.

À compter d'aujourd'hui, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) cherche à obtenir les candidatures des communautés situées en Ontario, dans l'Ouest du Canada et dans les territoires afin de sélectionner les communautés qui souhaitent participer au programme pilote. Ces communautés doivent travailler avec un organisme de développement économique local afin de soumettre une candidature qui montre comment elles remplissent les critères d'admissibilité et comment l'immigration stimulera le développement économique au sein de leur collectivité.

Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord sera le complément d'autres initiatives d'immigration économique, dont le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique et le Programme des candidats des provinces. Le programme pilote fournira également à IRCC une occasion d'appuyer l'engagement du gouvernement du Canada de soutenir la vitalité des communautés francophones situées à l'extérieur du Québec.

« L'immigration est un pilier central de la réussite économique du Canada. Les avantages économiques et sociaux qui découlent de l'immigration sont évidents dans les collectivités partout au Canada. En créant un programme pilote d'immigration destiné aux collectivités rurales et nordiques, nous cherchons à nous assurer que les avantages découlant de l'immigration sont répartis partout au pays. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Le gouvernement du Canada a comme priorité d'aplanir les obstacles au développement économique et de promouvoir la croissance des communautés locales partout au pays. Ce projet pilote appuiera le développement économique des petites communautés en éprouvant de nouvelles approches axées sur les communautés qui répondront aux divers besoins de leur marché du travail.?»

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural du Canada

« Les communautés rurales et nordiques du Canada sont essentielles à la croissance et à la prospérité de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement a fait du développement économique régional une priorité, et c'est pourquoi aussi nous entendons poursuivre notre recherche de solutions novatrices comme ce projet pilote en vue de stimuler la croissance économique au profit de tous les Canadiens. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Découvrez si votre communauté est admissible au programme et peut présenter sa candidature.

Les communautés qui souhaitent participer au programme pilote ont jusqu'au 1 er mars 2019 pour soumettre une candidature complète.

mars 2019 pour soumettre une candidature complète. Le nom des communautés sélectionnées sera annoncé au printemps 2019.

IRCC travaillera avec certaines collectivités et les préparera pour commencer l'identification des candidats pour la résidence permanente en été 2019.

Le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique a été lancé en mars 2017 dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique. Aux fins de ce programme pilote, les quatre provinces de l'Atlantique peuvent proposer, en 2018, le nom de 2 500 travailleurs, au maximum, afin de répondre aux besoins du marché du travail dans la région.

En vertu de l'Accord Canada­Québec, le gouvernement du Québec détient le pouvoir de sélectionner les résidents permanents de la catégorie d'immigration économique qui s'installeront au Québec.

