La contribution de Rogers à l'économie canadienne s'est élevée à 14 milliards de dollars en 2018





TORONTO, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle a contribué directement à l'économie canadienne à hauteur de 14 milliards de dollars en 2018. Ces investissements ont permis de renforcer notre infrastructure nationale, d'offrir un contenu canadien pertinent, d'aider les communautés locales à prospérer, d'employer 26 000 Canadiens, ajoutant 1 000 nouveaux membres à notre équipe pour aider nos clients.



« Ces investissements dans les infrastructures sont essentiels à l'avantage concurrentiel de notre pays sur la scène internationale, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction. En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes fiers d'investir de manière importante pour rendre notre pays plus fort et plus prospère. »

Rogers a investi des milliards de dollars pour offrir aux Canadiens des réseaux et des services de communication de calibre mondial en 2018. Nous avons lancé la Télé Élan, un service de télévision IP de premier ordre. Nous avons offert des vitesses Internet d'un gigabit par seconde à l'ensemble de notre clientèle résidentielle et nous avons établi un plan pour offrir dix gigabits par seconde dans les années à venir.

Nous avons également mis à niveau notre réseau 4G afin qu'il soit prêt pour la 5G et pour l'investissement à venir. La 5G sera la technologie la plus transformatrice depuis le lancement des services sans?fil en 1985. Afin d'offrir la technologie 5G aux Canadiens, nous avons annoncé un partenariat stratégique avec Ericsson, le partenaire nord-américain de choix pour la 5G. Nous avons également annoncé une entente stratégique avec l'Université de la Colombie-Britannique pour construire et mettre à l'essai un centre de recherche sur la 5G au centre-ville de Vancouver.

« L'infrastructure numérique est le moteur du programme d'innovation du Canada, a ajouté M. Natale. Elle aide les clients, les entreprises et les gouvernements à économiser de l'argent et du temps, et à sauver des vies. Elle contribue au bien-être économique et social de notre pays. Pendant 60 ans, nous avons investi pour offrir aux Canadiens ce qu'il y a de mieux en matière de technologie, et nous continuerons d'investir pour les 60 prochaines années. »

En s'appuyant sur ses racines canadiennes, Rogers a investi près de 700 millions de dollars pour soutenir le contenu canadien : nouvelles locales, sports en direct, programmation multilingue, télévision et cinéma. En 2018, TV Rogers a célébré son 50e anniversaire en offrant près d'un million d'heures de programmation communautaire. Nous avons versé 60 millions de dollars pour aider nos communautés à s'épanouir et encourager la prochaine génération de leaders. En 2018, nous avons relié trois millions de Canadiens au service d'urgence 9?1?1 essentiel au moment critique où ils en ont eu besoin.

Voici les chiffres :

14 milliards de dollars ont été investis dans notre économie 2,8 milliards de dollars ont été investis en dépenses en immobilisation 2 milliards de dollars ont été versés en salaires et en avantages sociaux aux employés 1,1 milliard de dollars ont été versés en taxes et en frais gouvernementaux 988 millions de dollars ont été versés en dividendes à nos actionnaires 679 millions de dollars ont été investis dans la programmation et le contenu canadiens 160 millions de dollars ont été investis dans nos régimes de retraite 60 millions de dollars ont été versés aux communautés locales 43 millions de dollars ont été investis dans le perfectionnement de nos employés 26 000 Canadiens étaient à l'emploi de Rogers, notamment dans des postes de haute technologie

