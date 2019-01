Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 21 janvier 2019





MONTRÉAL-NORD, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 21 janvier.

Un mandat à Éconord pour encourager les citoyens à participer aux collectes

Les membres du conseil d'arrondissement ont attribué une somme de 158 500 $ à la Coopérative de solidarité Éconord la réalisation du programme Éco-Quartier. Ce programme vise à :

inciter les citoyennes et citoyens à participer aux collectes des CRD et encombrants, des matières recyclables, des résidus alimentaires;

inciter les citoyennes et citoyens à réduire le gaspillage de l'eau potable;

sensibiliser les jeunes du primaire et les nouveaux arrivants au recyclage et aux pratiques environnementales;

terminer l'implantation de la collecte sélective (recyclage et alimentaire) dans une école secondaire et une école primaire de l'arrondissement;

Une autre subvention, d'un montant de 91 000 $, a été accordée à Éconord pour :

organiser 2 corvées de nettoyage des rives;

organiser un concours du plus beau jardin;

trouver 400 emplacements pour la plantation d'arbres et 100 emplacements pour la plantation de feuillus et de conifères sur les terrains privés afin de réduire les îlots de chaleur;

mettre en place une brigade de sensibilisation à la propreté sur les terrains privés sur l'ensemble du territoire;

gérer les jardins communautaires des parcs Tardif et Oscar;

participer à l'aménagement des ruelles vertes avec la Soverdi par la mobilisation des citoyens;

organiser 2 journées sur l'environnement pour une distribution de compost et de plantes.

Deux ententes pour favoriser l'accès aux installations des écoles

D'autre part, le conseil a approuvé des projets d'entente avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île et avec la Commission scolaire English-Montréal visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux.

Ces ententes permettront notamment de :

favoriser l'accessibilité aux installations de culture, de loisirs et sports, qu'elles soient municipales ou scolaires;

favoriser l'adoption de saines habitudes de vie par les jeunes et les familles, la réussite et la persévérance scolaire et l'égalité des chances;

favoriser une plus grande ouverture des écoles sur la communauté.

Subventions accordées à cinq clubs sportifs

Dans le cadre du programme de subventions aux clubs sportifs, le conseil d'arrondissement a accordé les subventions suivantes :

Club de natation et de plongeon de Montréal-Nord : 50 630 $

Club de soccer de Montréal-Nord : 27 630 $

Club de gymnastique Gymkhana de Montréal-Nord : 17 790 $

Club de basketball de Montréal-Nord : 12 360 $

Baseball mineur de Montréal-Nord : 14 400 $

Activités pour enfants et familles

Les membres du conseil d'arrondissement ont accordé des subventions à deux partenaires pour l'organisation d'activités destinées aux enfants et aux familles :

15 000 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour le projet Animation de soirées de jeux vidéo à la Maison culturelle et communautaire;

à la Maison culturelle et communautaire; 800 $ à Coup de pouce jeunesse pour la réalisation de son projet Camp familial d'hiver pour les résidents de Place Normandie.

Hommage à l'engagement citoyen

Le conseil a rendu hommage à quatre citoyens et les a invités à signer le Livre d'or de l'arrondissement.

Raymond Laurent , instigateur de la Foire santé de Montréal-Nord et collaborateur de l'événement depuis 11 ans;

, instigateur de la Foire santé de Montréal-Nord et collaborateur de l'événement depuis 11 ans; Isabelle Laurin , Emmanuel Tagne -Tagne et Williamson Lamarre , membres sortants de la Table Paix et Sécurité urbaines de Montréal-Nord, pour leur implication des dernières années.

