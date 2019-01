AEDAS Homes lance Live, la première plateforme en ligne pour visiter des logements neufs en temps réel





AEDAS Homes, un promoteur leader sur le marché de l'immobilier résidentiel en Espagne, a créé Live, la première plateforme de visite virtuelle en temps réel sur Internet de logements neufs.

Live est un projet qui a été conçu pour permettre aux clients, particulièrement ceux qui résident dans d'autres pays, de découvrir plus facilement leur future maison et de dissiper de façon commode et confortable toutes leurs questions. « Cela signifie que nos clients n'ont pas à voyager, et de notre côté, nous pouvons instaurer une relation de confiance et accélérer le processus décisionnel », a affirmé Jose Luis Leiros, chef de ce projet et directeur de l'innovation chez AEDAS Homes.

La société est parvenue à faire de l'idée Live une réalité en quelques mois seulement, en combinant de manière ingénieuse trois branches du secteur de l'immobilier du neuf auparavant bien distinctes : la modélisation 3D, la TV virtuelle et l'Internet.

Le premier développement présenté dans cette visite est le projet Vanian Gardens à Estepona, près de Malaga sur la Costa del Sol. La phase I du développement Vivian Gardens sera finie à la fin de l'année, et tous les clients intéressés peuvent se rendre sur live.aedashomes.com et réserver leur visite sur le calendrier en ligne. Ils reçoivent alors un e-mail de confirmation et un lien vers le service d'appel vidéo gratuit auquel se connecter. Il ne leur reste plus qu'à cliquer sur le lien, sans devoir installer un logiciel quelconque, puis le navigateur se connecte au conseiller de vente.

Une fois la connexion établie, le conseiller de vente reçoit le client sur un téléviseur équipé d'écrans qui montre dans les détails de l'emplacement et du développement résidentiel. Puis, d'une manière parfaitement intégrée dans le modèle 3D, le consultant de vente se promène parmi les espaces communs et les différentes pièces de la maison. En outre, les acquéreurs de logement peuvent voir par eux-mêmes les vraies vues. « Live n'est pas un monologue. La clé réside dans la conversation établie, au cours de laquelle le client peut poser des questions en temps réel », explique Javier Sanchez, responsable de l'innovation et directeur du marketing.

Suite au lancement progressif de cette expérience novatrice il y a quelques semaines, les premiers retours des clients ont été positifs. « Live m'a aidé à mieux comprendre la disposition du développement, à voir à quoi ressembleront les maisons, exactement comme si je m'étais présenté en personne en Espagne », a expliqué Nils, actuellement à la recherche d'un logement sur la Costa del Sol depuis son pays d'origine, la Norvège.

