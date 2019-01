Art public - L'artiste Patrick Bernatchez signera la première oeuvre monumentale d'art public pour le projet MIL Montréal





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'artiste Patrick Bernatchez a remporté le concours d'art public de la Ville de Montréal pour le projet MIL Montréal. Disposant d'un budget de 1,2 M$, l'artiste créera une oeuvre monumentale dont le titre provisoire est 29 ? 53 en référence à la durée moyenne entre deux nouvelles lunes, soit 29,53 jours.

L'oeuvre sera d'une hauteur de 21 mètres et sera composée de deux murets faisant office de socle sur lesquels repose une structure imposante à deux faces. La première face reproduit la topographie d'une portion de la surface de la lune, « achetée » par l'artiste. L'autre symbolise la face cachée de la lune et accueillera une paroi d'escalade. Chaque surface fait écho à la conquête des territoires, inspirée par le passé ferroviaire du site.

« Félicitations à Patrick Bernatchez pour sa proposition audacieuse. Sa future oeuvre d'art public servira de repère urbain. Elle sera emblématique et donnera un cachet unique à ce nouveau développement. Cette oeuvre tout aussi monumentale que ludique enrichira la collection d'oeuvres d'art public de Montréal et contribuera à l'animation de cette nouvelle place de quartier », déclare Christine Gosselin, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et du design.

La future oeuvre d'art public de Patrick Bernatchez s'insèrera dans le vaste projet d'aménagement durable, le projet MIL Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont. Pour l'aménagement des quartiers, la Ville de Montréal et l'Université de Montréal se sont engagées à obtenir la certification LEED. Aux termes des travaux, la population pourra profiter d'un nouveau milieu de vie mixte, durable et intégré aux milieux environnants. Il comprendra le campus MIL, de nouveaux logements, incluant des logements sociaux et communautaires, ainsi que des logements abordables, des espaces publics généreux et accueillants et de nouvelles entreprises.

L'oeuvre d'art public de Patrick Bernatchez sera installée à l'automne 2019 sur la place centrale du site, face au Complexe des sciences du campus MIL, qui accueillera des étudiantes et étudiants des départements de chimie, de physique, de géographie et de sciences biologiques de l'Université de Montréal.

Des photos de la future oeuvre de Patrick Bernatchez sont disponibles ici .

