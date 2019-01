/R E P R I S E -- Office des transports du Canada - Avis d'audience publique sur des problèmes possibles liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver/





OTTAWA, le 16 janv. 2019 /CNW/ -

RELATIF À :



L'enquête de l'Office des transports du Canada (OTC) sur des problèmes possibles liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver.



Cas no 19-00189

Dans le cadre de son enquête, l'OTC tiendra une audience publique les mardi 29 et mercredi 30 janvier 2019, à :

The Sutton Place Hotel Vancouver, 845, rue Burrard, Vancouver (C.-B.)

L'audience débutera le 29 janvier à 9 h.

Le but de l'audience publique est de permettre à l'OTC de recueillir des renseignements supplémentaires et d'entendre les éléments de preuve des témoins en ce qui concerne les problèmes liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver. L'OTC invite les personnes, ou organisations qui sont directement concernées par les problèmes liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver, à transmettre leur demande de participation à l'audience par courriel à l'enquêteur via l'adresse suivante: Enquete.ferroviaire-Inquiry.rail@otc-cta.gc.ca. Veuillez indiquer votre langue préférée, c'est-à-dire l'anglais ou le français, dans votre courriel, d'ici le vendredi 18 janvier 2019. Une liste de participants sera communiquée une fois les confirmations reçues.

Présence à l'audience

Les membres du public pourront assister à l'audience en tant qu'observateurs et observatrices. La salle ne compte que 100 sièges, qui seront occupés par les premiers arrivés. L'utilisation de caméras ou de tout autre appareil d'enregistrement est interdite.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'audience, veuillez visiter la page Web relative à l'enquête sur le transport ferroviaire de marchandises à Vancouver.

SOURCE Office des transports du Canada

