Le Canada investit dans de nouvelles technologies de réseau électrique intelligent à Saint John





SAINT JOHN, NB, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada appuie les technologies d'énergie propre qui favorisent l'efficacité énergétique, introduisent une énergie renouvelable plus propre dans un réseau électrique plus intelligent, créent de bons emplois pour la classe moyenne et favorisent une croissance économique et une compétitivité durables.

Le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, un investissement de 4,1 millions de dollars visant à moderniser le réseau électrique de Saint John, améliorant ainsi la distribution d'électricité, réduisant la pollution et créant des emplois.

Le nouveau réseau intelligent de ressources distribuables intégrées de Saint John Energy donnera lieu au développement d'intelligence artificielle afin d'optimiser l'efficacité et la rentabilité du système existant de Saint John, en garantissant un système électrique plus résilient et plus fiable et en offrant aux clients une stabilité des tarifs à long terme.

Ce projet accélérera le passage aux énergies propres en modernisant les systèmes d'alimentation classiques afin qu'ils soient plus flexibles grâce à un réseau numérique. L'objectif ultime est de réduire les émissions polluantes en rendant les réseaux canadiens plus intelligents et plus efficaces.

Le financement de ce projet provient du programme Réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui offre aux services publics des fonds d'investissement visant à réduire la pollution et à mieux utiliser les actifs électriques existants tout en encourageant l'innovation. Ce programme fait partie du Plan d'infrastructure Investir au Canada de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada.

Des projets comme celui-ci reflètent ce que nous avons entendu dans le cadre de l'initiative Génération Énergie, la plus grande conversation sur l'énergie de notre histoire. Les Canadiens ont clairement exprimé la nécessité d'une économie prospère, sobre en carbone. Le Conseil Génération Énergie a défini quatre piliers de l'avenir énergétique du Canada, dont le passage aux énergies propres.

En bref

Ce projet, qui proposera des stratégies de mobilisation des consommateurs, vise à mettre au point un système d'intégration des ressources énergétiques distribuées et à démontrer que les prévisions météorologiques et d'autres données pertinentes peuvent être utilisées pour réduire l'écart entre les consommations maximales et moyennes du réseau.

Les réseaux intelligents contribuent à garantir une livraison d'électricité plus sûre et plus sécuritaire ainsi qu'une qualité de service supérieure pour les clients. Ils constituent un facteur clé pour la réduction des gaz à effet de serre car ils augmentent la capacité de prise en charge de l'énergie renouvelable produite, améliorent l'utilisation des actifs et augmentent la résilience.

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir au Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des voies commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans les nouvelles technologies pour créer des systèmes énergétiques plus intelligents, plus résilients et plus propres. Nous créons un avenir sobre en carbone, alimenté par une électricité propre, tout en mettant en place un système plus sûr et plus moderne qui générera des emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay

« La convergence entre l'Internet des objets et l'intelligence artificielle ouvre aux entreprises de services publics et à leurs consommateurs de formidables possibilités de travailler ensemble pour cibler des réductions des coûts et de l'impact environnemental. Saint John Energy est fière d'être un service public à bas coût, extrêmement fiable et offrant un choix aux consommateurs. Ce projet offre une autre occasion de tirer parti de l'adaptabilité de Saint John Energy et de contribuer à la croissance de l'écosystème entrepreneurial de l'énergie intelligente dans la province. »

Ray Robinson

Président et chef de la direction, Saint John Energy

