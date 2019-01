SI Group nomme Rich Preziotti à la direction de son activité Additifs à base de plomb





Cette nomination consolide le fort positionnement de l'activité Additifs, renforcé par une intégration en amont

SCHENECTADY, New York, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs haute performance, de solutions de processus, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a annoncé ce jour la nomination de Rich Preziotti au poste de vice-président principal et président de l'activité Additifs. Cette nomination intervient après l'acquisition, le 15 octobre 2018, de SI Group par SK Capital Partners, une société d'investissement privée qui cible les secteurs des matériaux spéciaux, des produits chimiques et de la pharmacie. La transaction comprenait le rapprochement de SI Group et d'Addivant, une société de portefeuille de SK Capital depuis 2013, principal producteur mondial d'additifs spéciaux.

Preziotti apporte à SI Group près de 30 années d'expérience, ayant récemment occupé le poste de président-directeur général de Vertellus, une société mondiale de produits chimiques spéciaux. Avant cela, il a travaillé chez Honeywell, où il a occupé différents postes de direction. Preziotti a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie électrique à l'Union College. Il est également titulaire d'un MBA de l'école de commerce Columbia Business School. « Rich possède une expérience avérée à la tête d'entreprises internationales et a mené des projets de fusion et acquisition et des initiatives de croissance stratégique », a déclaré Frank Bozich, PDG de SI Group. « En intégrant Rich à notre équipe de direction, nous sommes bien positionnés pour réaliser tout notre potentiel en tant que puissant producteur mondial d'additifs spéciaux. »

Parallèlement à ces changements, John Steitz, ancien PDG de SI Group, dans l'activité Additifs, a annoncé son intention de quitter l'entreprise. En 2018, Steitz a joué un rôle déterminant dans l'intégration de SI Group et Addivant lors du processus d'acquisition de SK Capital. « L'engagement de John au cours du processus d'intégration a été d'une grande valeur pour notre organisation », a dit Frank Bozich, PDG de SI Group. « Ses apports à notre organisation ont eu un fort impact et ont été durables et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets à venir. »

Les autres changements au sein de la direction comprennent les nominations suivantes :

Paul Tilley , en tant que vice-président directeur, président de l'activité Intermédiaires chimiques et résines industrielles

Philip Ingham en tant que vice-président, Développement de l'entreprise

Suresh Kalra en tant que vice-président, Résines industrielles et spécialités

Les biographies des dirigeants de SI Group sont disponibles à la page http://www.siigroup.com/leadership.asp.

À PROPOS DE SI GROUP

SI Group est l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs haute performance, de solutions de processus, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, avec une solide position sur le marché dans les secteurs du plastique, des gisements de pétrole, du caoutchouc, des carburants et lubrifiants, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des résines industrielles. Les solutions SI Group sont essentielles pour la qualité et les performances d'innombrables biens industriels et de consommation. Son siège social étant établi à Schenectady (New York), SI Group exploite plus de 30 sites de production sur cinq continents, avec des ventes annuelles d'environ 2 milliards de dollars, et compte plus de 3 000 employés à travers le monde. SI Group est une société du portefeuille de SK Capital Partners. En 2018, EcoVadis a récompensé SI Group pour la troisième fois, en lui remettant la médaille d'argent en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, et elle figure dans les sept pour cent de tête parmi plus de 45 000 sociétés dans le monde. SI Group est The Substance Inside. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.siigroup.com

Contact avec la presse :

Tara Morgan

SI Group, Inc.

+ 1 518-347-4194

tara.morgan@siigroup.com

