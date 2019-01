Contribuer à faire rayonner la créativité d'ici partout dans le monde





Le gouvernement du Canada appuie le hub créatif de Zú

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Notre gouvernement est résolu à soutenir les industries culturelles et créatives et à faire du pays un pôle mondial de l'innovation en favorisant les nouveaux investissements qui contribuent à la croissance économique.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui, en son nom et en celui de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'octroi de 6,5 millions de dollars à Zú pour appuyer la mise sur pied de son hub créatif, un lieu de création et de collaboration pour le secteur des arts et des disciplines créatives doté d'équipements hautement performants, d'espaces de travail partagés et de plateformes de diffusion accessibles au public.

Accordée par Patrimoine canadien par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, la somme de 6 millions de dollars permettra à Zú de rénover les espaces de collaboration ainsi que les espaces publics du Complexe-de-La-Maison-Alcan en vue d'y accueillir quelque 300 créateurs et entrepreneurs par année.

Les créateurs canadiens auront ainsi accès à des installations à la fine pointe de la technologie qui faciliteront l'acquisition de compétences entrepreneuriales, la création, la collaboration, l'innovation et l'ouverture de nouveaux marchés pour leur travail.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) accorde pour sa part une contribution non remboursable de 500 000 dollars. Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra bonifier son offre de services liés à des activités d'incubation à de jeunes créateurs, ce qui encouragera l'émergence de projets, le développement de nouvelles propriétés intellectuelles et la création de nouvelles entreprises dans l'industrie du divertissement.

De façon plus précise, l'aide de DEC permettra à Zú de développer une plateforme numérique et de se doter de matériel spécialisé, tel de l'équipement audiovisuel de haut niveau pour le traitement de l'image, les effets sonores et la réalité virtuelle, et ce, aux fins d'usage des incubés, des créateurs indépendants et des petites entreprises en démarrage.

« Cet ambitieux projet de rénovation permettra de doter Montréal d'un lieu rassembleur qui regroupera de nombreux professionnels des arts et de disciplines créatives et favorisera la collaboration entre les artistes, les entrepreneurs culturels et les organismes. Le hub créatif offrira au public un large éventail de propositions artistiques virtuelles et numériques inédites. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Notre gouvernement a pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles maximisent leur compétitivité et créent de bons emplois pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Zú, dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Zú remercie le gouvernement du Canada de cette importante contribution. Grâce à ce soutien, nous pourrons aménager les locaux de Zú, situés dans ce lieu patrimonial qu'est le Complexe-de-La-Maison-Alcan et les doter d'un équipement à la fine pointe de la technologie. Zú sera un lieu incontournable de développement culturel, social et économique. Ce lieu unique permettra aux créateurs, artistes et entrepreneurs d'ici de faire croître les projets innovants et de nouvelles propriétés intellectuelles dans la sphère du divertissement. De plus, Zú sera accessible au grand public, offrant ainsi des lieux de rencontres, d'expériences et de découvertes pour tous. »

- M. Guillaume Thérien, directeur général intérimaire, Zú

Zú est un organisme sans but lucratif dont la mission est de rassembler, de soutenir et de propulser les entrepreneurs créatifs dans le secteur du divertissement en vue de mettre en oeuvre des projets innovants de classe mondiale. Il les accompagne dans leur processus de création et de croissance en facilitant l'accès aux ressources nécessaires au développement de nouvelles propriétés intellectuelles.

Le projet financé consiste à acquérir de l'équipement spécialisé et à effectuer des rénovations majeures aux espaces du Complexe-de-La-Maison-Alcan en vue d'y déployer un hub créatif. Cet espace créatif et collaboratif, qui regroupera de nombreux professionnels du secteur des arts (arts visuels, arts médiatiques, cirque, etc.) et de disciplines créatives (architecture, design graphique, médias numériques interactifs, musique, etc.), offrira des activités et des services aux usagers de la communauté.

Le Complexe-de-La-Maison-Alcan, dont les bâtiments ont été construits à différentes époques entre 1872 et le début des années 1980, est composé de plusieurs espaces. Le Béique et Le Holland auront une configuration mixte, avec des espaces ouverts et des espaces fermés (salle de réunion et bureaux) pour permettre une grande souplesse aux usagers et incubés. Le Berkeley sera voué au codéveloppement avec des espaces ouverts et on y donnera de la formation et des conférences. L'Atrium de la Maison Alcan abritera l'espace ouvert au public, avec des stations de découverte des projets conçus par les usagers ou incubés, des installations techniques pour offrir des activités ou expositions d'oeuvres numériques et du mobilier servant à diverses fins. Enfin, La Citadelle servira de lieu de diffusion avec une capacité maximale de 800 places.

