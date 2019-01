J.D. Irving, Limited prévoit embaucher 7500 personnes au Canada et aux États-Unis entre 2019 et 2021





SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des trois prochaines années, J.D. Irving, Limited (JDI) s'attend à embaucher 7500 travailleurs à temps plein ainsi que plus de 2500 étudiants dans l'ensemble des services de l'entreprise au Canada et aux États-Unis.

89% des emplois sont situé au Canada atlantique.

« Selon nos prévisions sur trois ans (2018-2020), 89% des emplois que nous devons pourvoir se trouvent dans les provinces de l'Atlantique, confie Colleen Baxter, vice-présidente des ressources humaines à J.D. Irving, Limited. 72 % des emplois sont au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. »



JDI a comme objectif de garder les travailleurs dans ces régions, de les y ramener chez nous ou de les y accueillir

« Nous aimons investir dans le talent et le potentiel de nos employés. Ce que nous offrons avant tout, c'est une chance unique de prendre part à nos activités et d'évoluer sur le plan professionnel dans l'une de nos nombreuses divisions, poursuit Mme Baxter. Notre stratégie consiste à garder les jeunes talents dans nos régions, à les y ramener ou à les y accueillir. »

Les services de la société ayant le plus grand nombre d'emplois à pourvoir sont liés aux domaines des opérations, de l'expédition, de l'approvisionnement et de la logistique, de la vente au détail et des finances.

Ces prévisions sont attribuables à des départs à la retraite anticipés, à une croissance des activités de l'entreprise et à un roulement de personnel normal.



Métiers spécialisés

Au cours des trois prochaines années, JDI prévoit embaucher plus de 700 travailleurs spécialisés dans toutes ses divisions. 93 % de ces emplois spécialisés se trouvent dans le Canada atlantique. Les 7 % restants sont répartis au Canada (Ontario et Québec) et aux États-Unis (Maine, Dakota du Nord, New York et Géorgie).



Vous avez des capacités. Nous avons des possibilités.

Pour nous aider à recruter la main-d'oeuvre de demain, nous collaborons avec d'incroyables partenaires, y compris les universités locales et les collèges communautaires. Nous oeuvrons auprès des programmes d'éducation coopérative, des compétitions de cas, des récipiendaires de bourses d'études et des salons de l'emploi. Vous êtes nouvellement diplômé et souhaitez lancer votre carrière? Visitez le http://students.jdirving.com/recent-graduates-fr/ pour découvrir comment vous pouvez évoluer auprès de JDI.

À propos de J.D. Irving, Limited :

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est implantée au Canada et aux États-Unis. Nous sommes une équipe de 15 000 employés dévoués, avec des unités opérationnelles dans les secteurs suivants :

Agriculture

Construction et équipement

Biens de consommation

Alimentation

Foresterie et produits forestiers

Vente au détail et distribution

Construction navale et fabrication industrielle

Transport et logistique

Personne-ressource :

Mary Keith

Vice-présidente, Communications

J.D. Irving, Limited

Bureau : 506-632-5122

Cellulaire : 506-650-8209

keith.mary@jdirving.com

