La technologie numérique est le moyen fondamental pour parvenir à l'égalité, déclare le PDG de JD Digits à Davos





BEIJING, 24 janvier 2019 /PRNewswire/ -- «?La technologie numérique réduit les coûts d'exploitation des industries et devient le principal moyen d'assurer l'inclusion et l'égalité. C'est l'objectif de JD Digits?», a déclaré Chen Shengqiang, PDG de JD Digits, mardi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2019 à Davos, en Suisse.

Chen a fait cette déclaration lors d'une session du Forum économique mondial en direct et en streaming intitulée «?Governing Data in Our Daily Lives?» (La gouvernance des données dans notre vie quotidienne). Chen a également présenté les trois modèles d'affaires majeurs de JD Digits, à savoir le développement de la capitalisation numérique, la numérisation des actifs et la numérisation des industries. Il a par ailleurs parlé de l'importance d'appliquer la technologie numérique aux secteurs de la finance et de l'économie réelle.

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, les données sont le facteur de production clé des entreprises. La façon d'utiliser les données de manière plus efficace et plus rationnelle ou encore la façon d'utiliser la technologie numérique pour stimuler le développement économique ont été les sujets brûlants de la réunion de cette année.

Pour les activités de développement de la capitalisation numérique, JD Digits développe un modèle de gestion des risques en adoptant les données du secteur du commerce électronique et en appliquant la technologie de l'intelligence artificielle. Selon Chen, cela permet à un plus grand nombre de particuliers et de petites entreprises d'accéder à des prêts.

«?Auparavant, les services offerts par les institutions financières traditionnelles étaient davantage axés sur une clientèle très rentable à grande échelle. Mais en utilisant la technologie numérique, nous pouvons aider les particuliers ainsi que les petites et moyennes entreprises qui ont des demandes raisonnables à accéder aux services financiers équitables et à des prix raisonnables dont ils ont besoin?», a fait remarquer Chen.

À titre d'exemple, JD Digits a lancé le service «?Baitiao?» basé sur un système d'évaluation de la gestion des risques. Ce système offre à de nombreux millénaires leur tout premier service de crédit.

«?Pour l'activité de numérisation des actifs, JD Digits utilise les données et la technologie pour développer sa capacité à identifier et à classer les risques liés aux actifs. Cela peut aider les institutions financières à réduire les coûts de transaction sur les marchés financiers et à améliorer l'efficacité en matière d'identification des risques?», a ajouté Chen.

JD Digits a renforcé sa capacité de base à travers ses activités de développement de la capitalisation numérique et de numérisation des actifs. Afin de fournir de meilleurs services financiers à d'autres secteurs, JD Digits a étendu ses activités à la numérisation des industries.

L'activité de numérisation des industries utilise la technologie numérique pour moderniser la totalité du processus d'affaires des industries réelles. Chen considère que cela contribue à ce que les industries se développent en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité, et que cela crée une meilleure intégration entre les finances et le reste de l'entreprise. À titre d'exemple, il a évoqué le service d'élevage intelligent de JD Digits.

Environ 700 millions de porcs sont vendus sur le marché chaque année en Chine et l'activité d'élevage est évaluée à 1,1 mille milliards de yuans. Mais ce secteur de grande valeur fait face à de nombreux problèmes, et notamment aux difficultés liées aux perturbations du cycle des prix, à l'impossibilité de tracer la sécurité alimentaire, aux turbulences du secteur, à la faible efficacité et aux coûts élevés dans le processus d'élevage porcin.

Pour résoudre ces obstacles, JD Digits a développé un système d'élevage intelligent comprenant Shennong Brain, un robot d'inspection doté d'intelligence artificielle, un robot d'alimentation IdO, et un ensemble de modules SaaS. Ce système permet de surveiller la température et l'humidité dans les fermes porcines, d'identifier avec précision les porcs et de les nourrir différemment en fonction de leurs besoins individuels. Le système surveille en temps réel l'état physique et sanitaire des porcs.

Le système intelligent peut réduire de 30 % à 50 % les coûts de main-d'oeuvre d'élevage, diminuer la quantité d'aliments nécessaires de 8 % à 10 % et raccourcir le temps de reproduction de 5 à 8 jours. Si l'on pouvait largement appliquer ce système à l'ensemble de l'industrie agricole en Chine, il serait possible de réduire efficacement les coûts dans le secteur de plus de 50 milliards de yuans.

Par ailleurs, Chen a souligné l'importance de la sécurité des données en déclarant : «?Nous devons absolument sensibiliser les consommateurs à la sécurité des données. Parallèlement, les entreprises doivent également respecter les réglementations en matière d'obtention, d'utilisation, de stockage et de transfert des informations relatives aux clients. Les entreprises doivent adopter la technologie pour assurer la sécurité des données.?»

À propos de JD Digits

Avant sa complète modernisation et son changement de nom en novembre 2018, JD Digits était connue sous le nom de JD Finance. Son objectif opérationnel consiste à relier le secteur de la finance et de l'économie réelle en utilisant les technologies numériques, en renforçant l'influence d'Internet, en consolidant le développement des industries intelligentes et numériques, en favorisant le développement de l'économie réelle et en créant une plus grande valeur sociale.

Grâce à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de mégadonnées, d'intelligence artificielle, d'Internet des objets et de blockchain, JD Digits s'est engagée dans de nombreux domaines tels que la finance, l'informatique urbaine, l'agriculture, les services aux campus et le marketing numérique. À l'avenir, JD Digits s'intégrera dans des secteurs de l'économie réelle et explorera plus en profondeur les modèles commerciaux actuels et les tendances en développement.

