STARMUS V, l'événement de remise de la médaille Stephen Hawking, organise une soirée spéciale à Davos, dans le cadre du FEM, avec Jean-Michel Jarre, Brian May et un panel de sommités scientifiques





Cette année, le FEM a été le théâtre d'un débat hors du commun, lançant une passerelle entre astronomie et musique. Dirigeants d'entreprises et médias internationaux ont ainsi eu la chance d'écouter Brian May, Jean-Michel Jarre et Garik Israelian parler de STARMUS et du lien spécial qui existe entre la science et la musique. Au côté de scientifiques de renom, d'astronautes, et de lauréats du prix Nobel, Jean-Michel Jarre a présenté son hommage d'un nouveau genre à l'occasion du 50e anniversaire des missions Apollo.

Le prestigieux panel était composé de l'astronaute helvétique Claude Nicollier, Garik Israelian, Brian May, et Michel Mayor. (Remerciements particuliers à Kaspersky Labs pour son soutien, et au sponsor de la médaille Stephen Hawking de la communication scientifique, Omega.)

Dans le cadre du Forum économique mondial à Davos, l'événement a attiré un grand nombre de dirigeants d'entreprise et de passionnés de musique impatients d'écouter le nouvel hommage musical du 50e anniversaire des missions Apollo par Jean-Michel Jarre.

"Pour la première fois, la sonothèque mise au point par Garik Israelian sera incorporée à une composition musicale. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène assez peu connu, il n'en est pas moins bien réel. Il est captivant pour moi d'inclure de véritables sons de planètes et d'étoiles à cette ode pionnière aux missions Apollo", déclare Jean-Michel Jarre.

À PROPOS DE STARMUS V:

Les passionnés du monde entier se rendront à Zurich, en Suisse, du 24 au 29 juin 2019, à l'occasion de STARMUS V - festival de science et d'art le plus influent de la planète. Cette année promet d'être le programme le plus complet à ce jour, qui coïncide avec le 50e anniversaire des alunissages, un des caps les plus marquants de l'histoire scientifique. STARMUS V proposera également une cérémonie spéciale annonçant les lauréats 2019 de la médaille Stephen Hawking de la communication scientifique, avec le soutien d'Omega et Kaspersky Labs.

Jean-Michel Jarre sera la tête d'affiche d'un concert avec des "sons d'étoiles" jamais encore entendus sur Terre. En plus de l'astronaute Michael Collins qui se joindra au panel en qualité de conférencier principal, STARMUS V accueillera un éventail remarquable d'intervenants soigneusement sélectionnés par le conseil de STARMUS (Stephen Hawking à titre posthume, May-Brit Moser, Elizabeth Blackburn, Linda Buck, Brian May, Peter Gabriel, Richard Dawkins, Alexei Leonov, Jill Tarter, Robert Williams, David Eicher, Emmanuelle Charpentier et le fondateur, Garik Israelian). Le festival STARMUS V 2019 accueillera également sept membres de l'équipage de la première mission Apollo, la légende scientifique et champion Bill Nye, au côté des stars du rock Brian May, Brian Eno, Steve Vai et Rick Wakeman.

Et en hommage spécial aux missions Apollo et à ceux qui les ont rendues possible, Hans Zimmer donnera un concert exceptionnel intitulé "Il était une fois sur la Lune."

Selon Garik Israelian, fondateur de STARMUS, le festival 2019 a été conçu pour poser les questions épineuses sur notre place dans l'univers, à un moment clef de l'histoire de l'humanité: "L'importance de STARMUS V ne saurait être assez soulignée. À l'heure où le monde se retranche derrière l'isolationnisme, la collaboration est nécessaire pour présenter stratégiquement les idées, les preuves et les défis auxquels nous sommes tous confrontés, et que nous devons collectivement relever. Nous sommes convaincus que les plus grands accomplissements de l'homme sont le fruit de la collaboration scientifique."

STARMUS V accueillera 12 lauréats du prix Nobel, ainsi que des sommités du monde de l'art et de la musique, pour six journées de discussions et débats couvrant les sciences, de la microbiologie à la biochimie, en passant par l'astrophysique et la neuroscience. Le programme 2019 rassemblera certains des esprits les plus brillants, créatifs et artistiques de la planète.

Parmi les autres orateurs figurent Sir Martin Rees, Brian Cox, Emmanuelle Charpentier et Helen Sharman.

Les billets sont officiellement à la vente et sont disponibles sur www.starmus.com.

PARTENAIRES D'HONNEUR DE STARMUS V

OMEGA et la médaille Stephen Hawking:

OMEGA est un prestigieux horloger helvétique et un membre de Swatch Group Ltd. Depuis 1848, la marque est synonyme d'excellence, d'innovation, et de précision, et fait preuve d'un esprit pionnier, illustré par ses accomplissements dans les domaines du chronométrage sportif, des océans et de l'espace. Pour la petite histoire, depuis 1965, l'OMEGA Speedmaster a été portée lors de chaque mission habitée de la NASA, y compris les six alunissages.

Kaspersky Lab:

Kaspersky Lab est une société internationale de cybersécurité, qui évolue sur le marché depuis 21 ans. L'expertise approfondie de Kaspersky Lab en matière de surveillance des risques et de sécurité génère sans relâche des solutions de sécurité de prochaine génération pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les gouvernements et les consommateurs du monde entier. Le portefeuille exhaustif de la société comprend une gamme de solutions et services de protection des terminaux et de sécurité spécialisée pour lutter contre des menaces numériques sophistiquées et en constante évolution. Plus de 400 millions d'utilisateurs sont protégés par les technologies Kaspersky Lab et nous aidons 270 000 entreprises clientes à protéger leurs actifs les plus précieux. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.kaspersky.com.

