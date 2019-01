De nouveaux logements abordables à Porters Lake





PORTERS LAKE, NS, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse s'unissent pour offrir aux aînés à faible revenu de la Nouvelle-Écosse un chez-soi sûr et abordable sur la Côte Est.

Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, en compagnie de Kevin Murphy, député provincial de la Côte Est, au nom de Kelly Regan, ministre responsable de Housing Nova Scotia, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements provincial et fédéral investissent conjointement plus de 650 000 $ dans la construction de logements abordables à Porters Lake.

LMLT Investments Limited construit deux ensembles de 3 maisons en rangée et un ensemble de 7 maisons en rangée qui, en tout, fourniront 13 logements abordables d'une chambre avec coin-détente à Porters Lake. Ces logements permettront à des aînés de la Nouvelle-Écosse de demeurer chez eux plus longtemps, même s'ils prennent de l'âge.

« Chaque Canadien devrait être capable de vivre sa retraite dans la dignité. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour venir en aide aux personnes âgées : nous avons rétabli l'âge de la retraite à 65 ans au lieu de 67 et bonifié le SRG et la SV. Notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin, voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans cette initiative ici, à Porters Lake. Ces 13 nouveaux logements sont plus que des endroits sécuritaires et abordables où vivre, ils sont la clé vers une vie meilleure pour les résidents qui en feront leur foyer temporaire. » - Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook

« Nous travaillons toujours ensemble pour trouver des logements abordables et sécuritaires pour les âinés et tous les citoyens de la Nouvelle-Écosse. Ces logements fourniront un chez-soi sûr et abordable à de nombreux aînés et ils auront potentiellement une incidence réelle et positive sur leur vie. Ils sont un ajout utile pour la communauté de Porters Lake. » - Kevin Murphy, député provincial de la Côte Est

Toutes les salles de bains seront munies de toilettes surélevées, de barres d'appui murales, de tiroirs de rangement et de douches à seuil peu élevé munies de sièges et de pommes de douche à main. Les armoires de cuisine basses contiendront également des tiroirs de rangement coulissants.

Tous les logements devraient être prêts au printemps.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

