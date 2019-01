Acquisition d'EmeraldCube Solutions - Syntax se hisse parmi les plus grands fournisseurs de service JD Edwards avec l'acquisition d'EmeraldCube Solutions





L'entreprise montréalaise fait l'acquisition d'EmeraldCube Solutions afin de bonifier son offre Oracle JD Edwards sur le nuage informatique public Amazon Web Services (AWS).

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Syntax Systems (« Syntax »), l'un des principaux fournisseurs de services de progiciels de gestion intégré (ERP) gérés en nuage, est fière d'annoncer son acquisition d'EmeraldCube Solutions, une entreprise d'Atlanta proposant des solutions de technologie commerciale à des clients JD Edwards. Cette acquisition augmente les capacités de Syntax grâce à l'ajout de solutions logicielles de pointe comme EmeraldPrism, EnCrypto, FraudID et EmeraldVision. Avec l'ajout d'EmeraldCloud, une plateforme de déploiement et de gestion d'applications d'affaires de bout en bout basée sur le nuage informatique public Amazon Web Services (AWS), Syntax est plus que jamais en mesure d'aider ses clients actuels et potentiels à faire la transition vers le nuage public, privé et hybride. Syntax est une société de financement par capitaux propres établie à Montréal et financée par le fonds de capital-risque TMT IV de Novacap, qui a également fourni le financement par actions pour cette opération.

Grâce à cette acquisition, nous pouvons mettre en oeuvre et gérer le déploiement de solutions ERP JD Edwards en offrant de robustes services-conseils fonctionnels et techniques ainsi que des solutions infonuagiques privées, publiques et hybrides entièrement gérées. Syntax investit continuellement dans son offre afin de fournir une sécurité et une automatisation de pointe à ses clients JD Edwards, que ce soit sur AWS ou sur le nuage privé d'entreprise de Syntax. Cette acquisition bonifie notre offre, qui comprend des services gérés en tout temps pour les nuages privés et publics d'entreprise de Syntax et la prise en charge de bout en bout d'applications de JD Edwards.

EmeraldCube a été la pionnière du déploiement de JD Edwards sur AWS, l'espace infonuagique public par excellence. Sa vision, une automatisation avancée, a engendré une capacité unique et novatrice qui l'a propulsée à la tête des fournisseurs de services gérés JD Edwards sur le nuage public.

« Nous avons toujours eu tendance à innover et à nous adapter constamment afin de satisfaire notre clientèle. Nous voulions aider nos clients à faire la transition infonuagique tout en augmentant nos capacités pour l'écosystème de JD Edwards, ainsi que celui d'Oracle dans son ensemble. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous unir à EmeraldCube Solutions », affirme Christian Primeau, chef de la direction de Syntax. « EmeraldCude comprend l'importance que revêt l'innovation pour le succès du client et détient une vaste expérience en solutions pour le nuage informatique public. Nous tirerons profit de son expertise et de son vaste bassin de talents. »

« Je me réjouis de voir EmeraldCube Solutions se joindre à l'équipe Syntax, une entreprise reconnue pour son innovation, ses employés et son orientation client. Lorsque nous considérons tout ce qu'elle a réussi à accomplir, le choix était assez clair. Nous comptons maintenant tirer parti de notre talent combiné et de notre compétence éprouvée compte tenu de la phase de croissance qui s'annonce », indique Marcelo Tamassia, associé chez EmeraldCube Solutions.

MVP Capital Advisors a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d'EmeraldCube au cours de cette transaction.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société de financement par capitaux propres dont les actifs sous gestion totalisent 2,3 G$. La stratégie d'investissement unique de cette société, qui repose sur ses connaissances spécialisées ainsi que ses partenariats actifs avec les entrepreneurs, a contribué à une croissance rapide et permis une création de valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés détenues. Grâce à une équipe de gestion chevronnée et à d'importantes ressources financières, Novacap est en parfaite position pour continuer à construire des entreprises d'envergure internationale. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.novacap.ca.

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques globales à des entreprises de toutes tailles partout en Amérique du Nord. Syntax propose une combinaison idéale de solutions logicielles, infonuagiques et d'infrastructure pour répondre aux besoins de sa clientèle variée. Syntax compte parmi ses partenaires Oracle, IBM et d'autres chefs de file technologiques internationaux. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com

À propos d'EmeraldCube Solutions

Située à Atlanta, EmeraldCube Solutions est un partenaire « Advanced » d'Amazon Web Services et un partenaire « Gold » d'Oracle qui fournit des solutions de technologie commerciale aux clients Oracle. Nous remettons en question les idées reçues sur le soutien à la clientèle, y compris sur la manière d'optimiser votre investissement dans Oracle. Ce processus donne lieu à des solutions novatrices qui permettent à nos clients de gagner du temps et de faire un usage plus intelligent de leurs données afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs activités principales. Les clients Oracle se tournent vers EmeraldCube Solutions pour des outils exclusifs et un savoir-faire tout simplement inégalé. Grâce à notre équipe chevronnée, nos clients jouissent d'une meilleure stabilité et d'un accès facile aux indicateurs commerciaux clés (veille économique). Ils peuvent ainsi résoudre une multitude de problèmes communs, notamment liés à la fraude et à la sécurité, afin de tirer un pleinement parti de leur infrastructure informatique. Pour en savoir plus sur EmeraldCube, visitez le site www.emeraldcube.com

À propos de MVP

MVP Capital Advisors fournit des services-conseils en matière de fusion-acquisition, de mobilisation de capitaux propres et de capitaux empruntés ainsi qu'en stratégie et évaluation dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications et des énergies renouvelables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.providentcomms.com.

