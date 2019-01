/R E P R I S E -- Avis aux médias - Deux familles partenaires d'Habitat pour l'humanité accèdent à la propriété à Prince Albert/





PRINCE ALBERT, SK, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Nadine Wilson, députée provinciale de la circonscription de Saskatchewan Rivers, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ainsi qu'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et d'autres partenaires de la collectivité, procéderont à l'inauguration de deux maisons d'Habitat pour l'humanité à Prince Albert.

Date : 24 janvier 2019

Heure : 12 h

Endroit : 1351, 16e Rue Ouest

Prince Albert (Saskatchewan)

