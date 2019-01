Haivision déménage son siège social à Montréal pour mieux répondre à ses besoins en matière de croissance et de recherche et développement de produits à la fine pointe de la technologie





La société de technologie en streaming vidéo poursuit son expansion sur les marchés mondiaux

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Haivision, chef de file en technologie de streaming vidéo, a annoncé aujourd'hui le déménagement de son siège social montréalais maintenant situé dans le Technoparc de Saint-Laurent de Montréal au Québec. Ce nouveau site lui permettra de s'étendre sur plus de 30 000 pieds carrés.

Partout dans le monde, les solutions vidéo de Haivision alimentent toute une gamme d'applications vidéo pour les entreprises, les télédiffuseurs ainsi que les ministères de défense nationale, tel que incluant ESPN, LinkedIn, Microsoft, NASA, SAP, Tencent et le Département de la Défense des États-Unis.

Le déménagement et l'expansion du siège social montréalais viendront soutenir la mission de Haivision d'offrir à ses clients les meilleures solutions de l'industrie en ce qui a trait au streaming vidéo. En vue de maintenir ce standard de qualité élevé, le nouveau siège social de Haivision lui permettra de consacrer plus d'espace ainsi que des ressources à la recherche et au développement, au soutien à la clientèle et à la production. Les nouvelles installations seront également dotées d'un laboratoire d'assurance de la qualité de technologie de pointe. Au service du marché mondial, la société a récemment complété l'expansion de son siège social à Chicago et de ses bureaux à Hambourg, en Allemagne. Haivision possède également des bureaux régionaux à Portland, Austin, Washington et Atlanta.

Haivision est un chef de file dans l'industrie du streaming vidéo ainsi que le fondateur et développeur du protocole libre SRT (Secure Reliable Transport) permettant de résoudre le défi fondamental de faire de l'internet public une méthode de transmission fiable pour la diffusion de vidéos de haute qualité à faible latence.

« Haivision travaille depuis près de 15 ans au développement de solutions vidéo de pointe pour répondre aux plus exigeantes applications. », affirme Mirko Wicha, président et chef de la direction de Haivision. « Ce déménagement marque une étape importante pour Haivision alors que nous poursuivons l'expansion de notre présence mondiale. »

Haivision est toujours à la recherche de ressources compétentes et motivées pour se joindre à leur équipe. Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi chez Haivision, cliquez ici.

À propos de Haivision

Haivision est chef de file en matière de technologie de streaming vidéo, fournissant à plus de 25 000 organisations dans le monde entier des solutions vidéo leur permettant de diffuser en continu, et de n'importe où dans le monde, des vidéos de haute qualité et à faible latence. Fondée en 2004, Haivision est une société privée, profitable, dont les sièges sociaux se situent à Montréal et à Chicago et qui a des bureaux régionaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En 2017, pour aider à résoudre les défis les plus importants au monde en matière de streaming vidéo, Haivision a ouvert au public son protocole SRT pour le streaming vidéo à faible latence et a conséquemment fondé l'Alliance SRT qui compte maintenant plus de 170 entreprises qui mènent la charge pour soutenir ce nouveau standard. Récompensée par un prix Emmy® de la National Academy of Television Arts and Sciences dans la catégorie de la technologie et de l'ingénierie, Haivision a également été reconnue par Streaming Media comme l'une des entreprises les plus influentes dans le domaine de la vidéo et par le programme Technology Fast 500 de Deloitte pour sa croissance rapide. Tous les détails sur leur site web haivision.com.

