Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour appuyer le tourisme et la culture dans la région de Charlevoix





L'aide financière soutiendra le développement de l'offre touristique et culturelle à La Malbaie

LA MALBAIE, QC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et ministère du Patrimoine canadien

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les centres urbains comme Montréal que dans les plus petites communautés comme La Malbaie.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé que la Ville de La Malbaie bénéficiera d'une contribution non remboursable de 1 000 000 $ du gouvernement du Canada pour l'aménagement d'un pôle événementiel (Le Havre) en bordure du fleuve. Ce lieu de rassemblement public, quatre saisons, nécessite l'aménagement d'une place centrale, la construction d'un bâtiment multifonctionnel ainsi que des aménagements paysagers.

DEC octroie une contribution de 500 000 $ pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel, lequel comprendra notamment des aires d'accueil, des services sanitaires, des locaux pouvant être mis à la disposition des organismes locaux et de la population, une salle multifonctionnelle d'environ 150 places et une scène extérieure pouvant accueillir jusqu'à 2 500 spectateurs.

Pour sa part, Patrimoine canadien accorde 500 000 $ pour un lieu de diffusion artistique qui permettra une bonification de l'offre culturelle. Ainsi, la région de Charlevoix pourra mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme et jouir d'un meilleur accès à des spectacles de qualité.

Grâce à l'appui du gouvernement et à des projets comme celui de la Ville de La Malbaie, les Canadiens et les visiteurs au Canada pourront profiter d'un lieu de rencontre animé lors de festivals et d'événements spéciaux.

Cette annonce a été faite au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains et du ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez. Elle a eu lieu dans le cadre de la tournée pancanadienne entreprise par la ministre Joly pour rencontrer, à l'échelle locale, des experts de l'industrie du tourisme et du voyage. Les tables rondes, qui ont commencé en novembre, devraient permettre de cibler des possibilités pour maximiser le potentiel de l'industrie canadienne du tourisme.

Citations

« Notre gouvernement sait pertinemment que le tourisme agit en tant que catalyseur dans toutes les régions du pays, y compris à La Malbaie, en créant de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Nous savons qu'en travaillant main dans la main, nous réussirons à tirer pleinement profit du potentiel économique énorme de ce secteur clé de notre économie, et que cela mènera à la création de nouvelles possibilités économiques et de nouveaux emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Le soutien financier de DEC permettra à la Ville de La Malbaie de développer et de mettre davantage en valeur les attraits de la région de Charlevoix et d'attirer ainsi encore plus de visiteurs dans la région. Par cet appui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir les régions touristiques du Québec, ce qui a un impact positif sur l'économie d'ici. »

-- Le ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes heureux de contribuer à un projet qui permettra à la population de La Malbaie et de l'ensemble de Charlevoix d'avoir une nouvelle infrastructure de qualité dédiée à la présentation des arts de la scène. Notre gouvernement souhaite doter les régions du pays des conditions optimales afin permettre à tous les Canadiens d'avoir accès aux oeuvres de nos talentueux créateurs. »

-- Le ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez

« L'appui financier de DEC à la construction du bâtiment multifonctionnel favorisera la rétention et l'augmentation de visiteurs dans la région, en plus de contribuer à la visibilité et à la notoriété de la Ville de La Malbaie et de la région de Charlevoix. »

-- Le maire de La Malbaie, Michel Couturier

Les faits en bref

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient 1,8 million d'emplois au pays.

Le secteur du tourisme appuie directement plus d'emplois que l'ensemble des secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l'agriculture, de la fabrication automobile et de l'aérospatiale.

Au cours des 10 premiers mois de 2018, le Canada a accueilli un nombre record de 18,6 millions de touristes internationaux, ce qui représente une hausse de 1,2 % par rapport à la même période en 2017.

a accueilli un nombre record de 18,6 millions de touristes internationaux, ce qui représente une hausse de 1,2 % par rapport à la même période en 2017. Les fonds de DEC ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Les fonds de Patrimoine canadien ont été consentis en vertu du Fonds du Canada pour les espaces culturels, qui contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie la construction ou la rénovation d'installations artistiques ou patrimoniales, l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels, dont les lieux d'échange et de création.

Liens connexes

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :