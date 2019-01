ATW Tech annonce une nomination à son équipe de direction





MONTRÉAL, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fondateur, président et chef de la direction d'ATW Tech Inc. (« ATW Tech ») (TSX-V : ATW), M. Michel Guay, est heureux d'annoncer la nomination de M. Denis LP Archambault au poste de Vice-Président Exécutif et Directeur Général de la division VoxTel. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Archambault travaillera à la mise en place de solutions novatrices qui permettront à VoxTel de se démarquer dans le secteur des plateformes de paiements pour les fournisseurs de contenus qui utilisent les réseaux de télécommunications pour rejoindre leur clientèle.



M. Archambault possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, principalement au sein de Téléglobe et de TATA Communications. M. Archambault a occupé plusieurs fonctions en tant Vice-Président pour Téléglobe et TATA Communications. Il a notamment été Vice-Président aux Ventes pour l'Amérique Latine et l'Afrique. Ses succès l'ont mené à couvrir le marché international pour les ventes de solutions adaptées.

« Son expérience approfondie du secteur et son engagement au sein d'ATW Tech contribueront à accélérer la croissance et le rayonnement d'ATW Tech. Cela nous permettra également de renforcer notre position dans l'univers des ?fintech' » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Option.vote offre un système de votation multi-méthode sur mesure pour les syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (?smart data') sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

ATW Tech Inc. Michel Guay Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA Président, fondateur et chef de la direction Chef de la direction financière Tél. : 514.985.2570, poste 301 Tél. : 514.985.2570, poste 304 mguay@atwtech.com sbedard@atwtech.com www.atwtech.com

