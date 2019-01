CanadaStays dévoile les tendances de la location de vacances au Canada





Le rapport sur les tendances de 2018 présente les destinations canadiennes les plus réservées et le meilleur moment pour réserver votre location de vacances

TORONTO, Jan. 24, 2019 /CNW/ - CanadaStays, le plus grand marché de la location de vacances au Canada, a publié aujourd'hui son bilan de l'année de la location de vacances au Canada pour 2018, soulignant les tendances des réservations de l'année dernière et la croissance continue a la demande à travers le pays. Le nombre de voyages effectués sur la plate-forme a augmenté de 52% par rapport à l'année dernière, ce qui équivaut à plus de 40 millions de dollars de réservations et à plus de 25 000 familles séjournant dans locations de vacances en 2018.

Les grandes villes et les domaines skiables ont dominé la liste des destinations les plus réservées, cependant, nous notons également quelques nouveaux arrivants: Wasaga Beach, en Ontario, et Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les destinations canadiennes les plus réservées en 2018:

Whistler, BC Toronto, ON Vancouver, BC Montreal, QC Victoria, BC Blue Mountain , ON Calgary, AB Kelowna, BC Canmore, AB Mont Tremblant, QC Gravenhurst, ON Niagara Falls, ON Wasaga Beach, ON Prince Edward County, ON Halifax, NS

En termes de valeur, les tendances de 2018 ont montré que Mai et Septembre offraient les meilleurs tarifs par nuit. En comparaison, les tarifs moyens par nuit en Décembre étaient supérieurs de près de 50% en moyenne, suivis par les mois d'hiver, dont les tarifs reflétant la forte demande des destinations de ski populaires du pays.

«Le Canada a tendance à voir des pics et des chutes dans la demande de location de vacances tout au long de l'année, ce qui peut donner l'impression qu'il est impossible de trouver de locations de qualité et abordables pendant ces périodes de forte demande» a déclaré Emily Rayson, directrice de l'exploitation de CanadaStays. «Pour une meilleure sélection, commencez votre recherche plus de six mois avant vos dates de voyage. Et si votre budget est serré cette année, pensez à réserver en dehors des périodes de vacances pour économiser jusqu'à 40% sur les tarifs de location.»

Les mois d'été ont représenté 54% de toutes les réservations, le mois d'août étant le pic, représentant 22% des réservations. Les moyennes et les tendances saisonnières des réservations étaient les suivantes:

Printemps

Prix moyen par nuit: $296

Quand réserver: 80 jours et plus à l'avance

Meilleurs tarifs: Avril

Été

Prix moyen par nuit: $352

Quand réserver: 80 jours et plus à l'avance

Meilleurs tarifs: Juillet

Automne

Prix moyen par nuit: $261

Quand réserver: 60 jours et plus à l'avance

Meilleurs tarifs: Septembre

Hiver

Prix moyen par nuit: $395

Quand réserver: 100 jours et plus à l'avance

Meilleurs tarifs: Janvier

Alors que la majorité de la demande sur la plate-forme provenait du Canada et des États-Unis, les tendances pour l'année écoulée ont montré davantage de visites internationales, avec une demande croissante de l'Allemagne, du Mexique, de l'Inde et de la France.

À propos de CanadaStays:

Fondée à Toronto en 2008, CanadaStays est le plus grand marché de location de vacances au Canada avec plus de 250 000 propriétés de location de vacances réparties dans plus de 11 000 destinations au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Pour trouver votre séjour parfait ou pour en savoir plus sur l'inscription d'une propriété, visitez le site canadastays.com

